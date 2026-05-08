فاکسنیوز: سه ناو جنگی آمریکا پنجشنبه با آتش «بیوقفه» مواجه شدند
یک مقام ارشد آمریکایی جمعه به فاکس نیوز گفت سه ناوشکن موشکانداز هدایتشونده آمریکا که پنجشنبه توسط نیروهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شدند، با آتش «بیوقفه» مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، این سه ناو در حالی که ۵۰۰ مایل را در خلیج فارس و تنگه هرمز طی میکردند، هدف قرار گرفته شدند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پنجشنبه اعلام کرد: «نیروهای ایرانی چندین موشک، پهپاد و قایقهای کوچک را در حالی که ناوهای یواساس تراکسون، یواساس رافائل پرالتا و یواساس میسون در حال عبور از گذرگاه دریایی بینالمللی بودند، شلیک کردند.»
سنتکام افزود که ارتش آمریکا «با حملات دفاع از خود پاسخ داد» و هیچیک از تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای جمهوری اسلامی هدف قرار نگرفت.
سنتکام همچنین اعلام کرد: «تهدیدهای ورودی را از بین برده و تاسیسات نظامی ایران را که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بودند هدف قرار داده است؛ از جمله سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل، و گرههای اطلاعاتی، مراقبت و شناسایی.»