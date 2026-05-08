وزارت کشور سوریه اعلام کرد «خردل احمد دیوب»، ژنرال دوران حکومت بشار اسد را به دلیل نقش مستقیم در نقض سازمان‌یافته حقوق غیرنظامیان، همکاری با جمهوری اسلامی و دست داشتن در حملات شیمیایی در دمشق بازداشت کرده است.

دیوب متهم است که «بر عملیات سرکوب نظارت کرده و در هماهنگی لجستیکی بمباران غوطه شرقی با سلاح‌های شیمیایی ممنوعه بین‌المللی مشارکت داشته است.»

دیوب که تازه‌ترین مقام بازداشت‌شده از میان مسئولان دوران اسد در ماه‌های اخیر است، همچنین به مشارکت در اعدام‌های فراقضایی و هماهنگی با جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان، که هر دو از حکومت سرنگون‌شده حمایت می‌کردند، متهم شده است.

در تابستان سال ۱۳۹۲، ارتش تحت فرمان اسد متهم شد که با استفاده از سلاح‌های شیمیایی، مناطق تحت کنترل شورشیان را هدف قرار داده و بنا بر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و گروه‌های حقوق بشری، بیش از ۱۴۰۰ مرد، زن و کودک را کشته است.