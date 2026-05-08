رویترز: انتظار میرود رهبران آسهآن خواستار توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی شوند
خبرگزاری رویترز گزارش داد انتظار میرود رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا، آسهآن، در اجلاس جمعه در فیلیپین، در واکنشی هماهنگ به تأثیرات ناشی از بحران خاورمیانه، خواستار توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز شوند.
به نوشته رویترز، هدف رهبران کشورهای عضو آسهآن، کاهش فشار ناشی از شوک انرژی است که اقتصادهای وابسته به واردات نفت، آنها را به لرزه درآورده است.
بر اساس این گزارش، رهبران این کشورها در نشست خود در جزیره سیبو فیلیپین، برای تدوین یک استراتژی هماهنگ به منظور تضمین امنیت انرژی و غذا در منطقهای که به ویژه در معرض محاصره تقریباً ۷۰ روزه تنگه هرمز قرار دارد، تلاش کنند.
فردیناند مارکوس جونیور، رییسجمهوری فیلیپین، در سخنان افتتاحیه خود به عنوان رییس دورهای آسهآن گفت که ۱۱ عضو این سازمان در کنار هم ایستادهاند تا ظرفیت خود را برای واکنش، با وحدت و اراده راسخ، نشان دهند، و افزود: «ما باید امنیت و تابآوری انرژی منطقهای را تضمین کنیم.»
رویترز اشاره کرد که این منطقه با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر و اقتصادهایی به ارزش مجموع ۳.۸ تریلیون دلار، با خطرات قابل توجهی از پیامدهای جنگ ایران روبرو است و فیلیپین از اولین کشورهای جهان بود که وضعیت اضطراری در بخش انرژی را اعلام کرد.