ادامه حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز
به گزارش اسکاینیوز، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی علیه سه کشتی در تنگه هرمز را دفع کرده است.
روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانوادهها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را بهصورت تقریبا روزانه و در برخی موارد، پنهانی ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۰۰ مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدهاند.
خانوادههای اعدامشدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادهاند.
گاردین افزود در هفتههای اخیر، برخی خانوادهها تنها پس از اجرای حکم، از اعدام وابستگان خود مطلع شدهاند و در مواردی حتی پیکر جانباختگان نیز به خانوادههایشان تحویل داده نمیشود.
دونالد ترامپ به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، واشینگتن «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به حکومت ایران میدهد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شامگاه پنجشنبه از حملات «بیدلیل» جمهوری اسلامی به ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد ارتش آمریکا در پاسخ، مواضع نظامی حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا واشینگتن را به «نقض آتشبس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا به یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری در نزدیکی بندر فجیره حمله کرده داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد عربستان سعودی و کویت محدودیتهای دسترسی نظامی آمریکا به پایگاهها و حریم هوایی خود را لغو کردند. این اقدام راه را برای ازسرگیری «پروژه آزادی» آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز هموار میکند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد انتظار میرود رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا، آسهآن، در اجلاس جمعه در فیلیپین، در واکنشی هماهنگ به تأثیرات ناشی از بحران خاورمیانه، خواستار توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز شوند.
به نوشته رویترز، هدف رهبران کشورهای عضو آسهآن، کاهش فشار ناشی از شوک انرژی است که اقتصادهای وابسته به واردات نفت، آنها را به لرزه درآورده است.
بر اساس این گزارش، رهبران این کشورها در نشست خود در جزیره سیبو فیلیپین، برای تدوین یک استراتژی هماهنگ به منظور تضمین امنیت انرژی و غذا در منطقهای که به ویژه در معرض محاصره تقریباً ۷۰ روزه تنگه هرمز قرار دارد، تلاش کنند.
فردیناند مارکوس جونیور، رییسجمهوری فیلیپین، در سخنان افتتاحیه خود به عنوان رییس دورهای آسهآن گفت که ۱۱ عضو این سازمان در کنار هم ایستادهاند تا ظرفیت خود را برای واکنش، با وحدت و اراده راسخ، نشان دهند، و افزود: «ما باید امنیت و تابآوری انرژی منطقهای را تضمین کنیم.»
رویترز اشاره کرد که این منطقه با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر و اقتصادهایی به ارزش مجموع ۳.۸ تریلیون دلار، با خطرات قابل توجهی از پیامدهای جنگ ایران روبرو است و فیلیپین از اولین کشورهای جهان بود که وضعیت اضطراری در بخش انرژی را اعلام کرد.
رییس سازمان بینالمللی دریانوردی متعلق به سازمان ملل میگوید حدود ۱۵۰۰ کشتی و ۲۰ هزار خدمه آنها به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در خلیج فارس گرفتار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در کنوانسیون دریایی کشورهای آمریکایی در پاناما گفت خدمه سرگردان این کشتیها «افراد بیگناهی هستند که هر روز کار خود را به نفع کشورهای دیگر انجام میدهند»، اما «به دلیل موقعیتهای ژئوپولیتیکی خارج از کنترل خود گرفتار شدهاند.»
او همچنین اعلام کرد: «ده ملوان طی بیش از ۳۰ حمله به کشتیها جان خود را از دست دادهاند.»
دومینگز خواستار خودداری از اعزام کشتی به خلیج فارس شد تا آمار مرگ و میر در میان ملوانان افزایش نیابد یا ضررهای اقتصادی بیشتری وارد نشود.
تام برت، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از میشیگان، لایحهای را برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی در ایران و پایان دادن به درگیریها تا هشتم مرداد ماه ارائه کرد.
اورشلیمپست نوشت این لایحه که شرایطی را برای استفاده عمومی از نیروی نظامی، از جمله علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تأمین امنیت تنگه هرمز، تعیین میکند، تا حد زیادی استفاده از نیروهای زمینی در ایران را ممنوع میکند.
این نشریه تدوین چنین لایحهای از سوی یک نماینده جمهوریخواه را نشاندهنده «نارضایتی فزاینده در میان جمهوریخواهان کنگره» دانست.