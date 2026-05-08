رسانه‌های ایران گزارش دادند عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با هاکان فیدان، همتای خود در ترکیه، گفته است «تنش‌آفرینی» آمریکا در خلیج فارس و نقض آتش‌بس به روند دیپلماسی آسیب زده است.

او همچنین گفته که توقف اقدامات «غیرقانونی»، شرط پیشبرد مسیر دیپلماتیک است.

در همین حال، خبرگزاری آناتولی ترکیه در مورد این گفت‌وگوی تلفنی نوشت فیدان با عراقچی تماس گرفت تا «وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی کند.»

آناتولی به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه افزود دو وزیر خارجه، مرحله فعلی مذاکرات بین تهران و واشینگتن را بررسی کردند.

این خبرگزاری توضیح بیشتری در مورد جزییات این گفت‌وگوی تلفنی نداده است.