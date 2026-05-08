احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد گفت: «متاسفانه آنچه دشمن می‌خواست با بمباران ایجاد کند، یک عده با سودجویی می‌خواهند ایجاد کنند؛ این گرانی همانقدر مردم را ناراضی میکند که دشمن می‌خواست با حملات و بمباران خود به آن دست پیدا کند، این‌ها همه پیاده‌نظام آمریکا در داخل کشور هستند.»

او افزود: «عوامل دشمن لبنیات، خودرو، پتروشیمی و فولاد را گران می‌کنند.»

علم‌الهدی ادامه داد: «دو تا کوره ذوب آهن فولاد مبارکه را دشمن بمباران کرده است، در حالیکه همچنان تولید در حال انجام است و هم تولیدات گذشته به اندازه بیش از یکسال مصرف داخلی و صادرات انبار شده است. در این مشهد ما به هر آهن فروشی مراجعه کنید، یکی دو زمین انبار تیرآهن و میل گرد قرار داده است، پس چرا یکمرتبه قیمت را گران کردید؟»