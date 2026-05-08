آمریکا معاملات و شرطبندیهای مشکوک بازار نفت را بررسی میکند
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعهای از معاملات مشکوک و زمانبندیشده، از جمله شرطبندیها در بازار نفت، است.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه «آسیاتودی» به نقل از یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد ناوشکن «ونگکان» که بهطور اضطراری به سامانه دفاعی ضدپهپاد مجهز شده، در چارچوب چهلوهشتمین اعزام یگان «چانگهه» راهی منطقه خلیج عدن خواهد شد.
یگان چانگهه ماموریت رسمی کره جنوبی برای اسکورت کشتیها در آبهای سومالی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، ناوشکن ونگکان قرار است اوایل ژوئن در خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگری شود. این شناور از سامانههای عمودپرتاب کرهای، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی برخوردار است.
این ناوشکن همچنین به سامانه جدید ضدپهپاد مجهز شده است. مقامهای کره جنوبی دلیل نصب این سامانه را حملات حوثیها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کردهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست ماموریت یگان نظامی کره جنوبی در دریای سرخ به تنگه هرمز نیز گسترش خواهد یافت یا نه.
این گزارش چند روز پس از انفجار در یک کشتی فلهبر کرهای در تنگه هرمز منتشر شد؛ رخدادی که دونالد ترامپ آن را ناشی از حمله جمهوری اسلامی توصیف کرد.
دولت کره جنوبی پیشتر از احتمال مشارکت سئول در ماموریت چندملیتی دفاع از تنگه هرمز سخن گفته بود.
کامالا هریس، معاون جو بایدن در دوران ریاستجمهوری، گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگره آغاز شده است.
او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگره نیز نباید چنین جنگی آغاز میشد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را مانند اقلیم کردستان عراق، پایگاه دشمن میداند.»
او افزود: «ما دیگر امارات را همسایه نمیبینیم، آنها در حکم پایگاه متخاصم هستند.»
رسانههای دولتی چین گزارش دادند شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتشبازی در استان هونان در جنوب این کشور به ۳۷ نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار میرود.
خبرگزاری دولتی شینهوا جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد شمار کشتهشدگان این حادثه از ۲۶ نفر به ۳۷ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حوالی ساعت ۴:۴۰ عصر روز دوشنبه به وقت محلی در شهر لیویانگ در استان هونان رخ داد. شهری که به عنوان «پایتخت مواد آتشبازی چین» شناخته میشود، زیرا حدود ۶۰ درصد تولید داخلی و نزدیک به ۷۰ درصد صادرات این محصولات در آن و از آن انجام میشود.
پایان عملیات جستوجو و آغاز تحقیقات
شینهوا گزارش داد عملیات جستوجو و امدادرسانی در محل حادثه به پایان رسیده و ۵۱ نفر همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند.
رسانههای دولتی چین همچنین اعلام کردند تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس هشت نفر را به ظن نقش داشتن در این حادثه مرگبار برای بازجویی احضار کرده است.
بر اساس این گزارشها، روند تحقیق تحت نظارت عالیترین نهاد دادستانی چین انجام میشود.
توقف فعالیت کارخانههای مواد آتشبازی
مقامهای استان هونان دستور دادهاند تمامی کارخانههای تولید مواد آتشبازی در شهر لیویانگ تا زمان انجام بازرسیهای ایمنی، فعالیت خود را متوقف کنند.
این حادثه تنها چند ماه پس از انفجار دیگری در یک کارخانه مواد آتشبازی در هونان رخ داد.
آن انفجار در خرداد ماه ۱۴۰۴ جان ۹ نفر را گرفت.
مرگبارترین انفجار از سال ۲۰۱۹
وقوع آخرین حادثه با چنین ابعادی در چین به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد. زمانی که انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی در استان جیانگسو در شرق چین، ۷۸ کشته بر جا گذاشت.
حوادث صنعتی مرگبار در چین طی سالهای اخیر بارها نگرانیهایی درباره استانداردهای ایمنی در کارخانهها و نظارت دولتی بر صنایع پرخطر ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خبر دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنهای صحت ندارد و چنین ملاقاتی انجام نشده است.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، از غیبت مجتبی خامنهای و تشدید اختلافات در میان مقامهای جمهوری اسلامی میگوید.