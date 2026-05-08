نظرسنجی دو شبکه‌‌ خبری «پی‌بی‌اس» و «ان‌پی‌آر» و موسسه افکار عمومی «ماریست»، حاکی از آن است که بیش از ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی می‌گویند که فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین را احساس می‌کنند، و بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، را مقصر می‌دانند.

لی میرینگوف، مدیر موسسه ماریست، گفت: «این چیزی است که مردم می‌بینند، مانند هزینه شیر و نان. اینها بیش از نوعی شاخص اقتصادی، چیزهایی هستند که مردم به آنها واکنش نشان می‌دهند و آن را می‌بینند.»

بر اساس این نظرسنجی، ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها احساس نمی‌کنند که اقتصاد برای آنها خوب کار می‌کند. این درصد نسبت به سال گذشته حدود شش درصد افزایش یافته است.