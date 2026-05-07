عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: قالیباف اصحاب برجام را از تیم مذاکرهکننده حذف کند
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلامآباد، در ایکس نوشت: «با وجود سابقه بدعهدی آمریکا و بهویژه حضور اصحاب توافق ذلتبار برجام به همراه آقای قالیباف در مذاکرات، هیچ امیدی به مذاکره و توافق مطلوب برای ایران وجود ندارد.»
او افزود: «لازم است آقای قالیباف اصحاب توافق خسارتبار برجام را از تیم مذاکرهکننده کاملا حذف نماید.»
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از دشوارتر شدن شرایط زندگی، بحران در پناهگاههای حمایت از حیوانات، تورم شدید و اختلال در پژوهشهای دانشگاهی بهدلیل قطعی اینترنت خبر دادند.
گزیدهای از پیامهای مردمی در ادامه آمده است:
- «حیوانات هم در ایران زندگی سختی دارن. پناهگاههای سگها و گربهها با کمکهای مردمی اداره میشن. قیمت اسکلت و غذای خشک بهشدت گرون شده. از وقتی اینترنت قطع شده، کمکی به پناهگاهها نشده. وضعیتشون خیلیهاشون اسفناکه.»
- «قطعات یدکی خودرو بهراحتی پیدا نمیشه. اگر پیدا بشه، قیمتش خیلی زیاده. چهار حلقه لاستیک پراید ۱۶ میلیون شده. مردم تحت فشارن.»
- «من پژوهشگر حوزه بیولوژی در دانشگاه شیراز هستم. متاسفانه تمام فعالیتهای پژوهشی ما بهخاطر نبود اینترنت آزاد کاملا تعطیل شده.»
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن موبایل همکاری کردهاند که گفته میشود توانایی رصد و نظارت بر کاربران داخل افغانستان را دارد.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.