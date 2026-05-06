روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت حمله شامگاه سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت به کشتی کانتینربر سن آنتونیو، متعلق به شرکت فرانسوی سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم، هنگام عبور از تنگه هرمز، به زخمی شدن چند خدمه و آسیب دیدن این شناور منجر شد.

این شرکت که سومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان به شمار می‌رود، پیش‌تر اعلام کرده بود دریانوردان زخمی برای دریافت درمان پزشکی از کشتی تخلیه شده‌اند.

هم‌زمان، داده‌های ردیابی شناورها نشان داد یک کشتی دیگر تحت مدیریت همین شرکت، به نام سایگون، پس از آن‌که تا روز سه‌شنبه در داخل خلیج فارس ردیابی شده بود، اکنون در امتداد سواحل عمان و در جنوب مسقط، پایتخت این کشور، در حال حرکت است.

به گزارش رویترز، شرکت سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم تایید کرده است که کشتی سایگون از خلیج فارس خارج شده است.