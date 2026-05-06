وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد پکن شد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعت سه بامداد ۱۶ فروردین چهارشنبه وارد پکن شد.
این اولین سفر او به چین پس از جنگ است. عراقچی هفته گذشته به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرده بود.
شبکه سیبیاس نیوز بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند.
این دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالا با یک موشک کروز زمینپایه هدف قرار گرفته و در نتیجه چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شدهاند.
به گفته این مقامها، این حمله به کشتی «سیجیام سن آنتونیو» — که متعلق به یک شرکت فرانسوی است — اواخر شامگاه سهشنبه به وقت محلی رخ داده است.
بر اساس دادههای عمومی ردیابی کشتیها، این کشتی تا ظهر سهشنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابهجا شده یا نه.
برخی از شهروندان در شبکههای اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک خبر دادند.
براساس این گزارشها، صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد بهوقت ایران شنیده شد.
در پی انتشار این گزارشها، روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای شنیدهشده در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرندهها و پهپادهای شناسایی بوده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: «تهران دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هستهای نظامیاش باید بهطور کامل و برای همیشه متوقف شود.»
مرتس افزود: «جمهوری اسلامی باید به مذاکره برگردد و از وقتکشی دست بردارد.»
صدراعظم آلمان گفت: «جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای ما در منطقه انجام دهد.»
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد.
این زمینلرزه در ساعت ۰۰:۲۳:۲۱ و در موقعیت عرض شمالی ۳۴.۱۹ درجه و طول شرقی ۴۵.۶۸ درجه ثبت شده است.
همچنین زلزلهای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.
هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزهها منتشر نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست.
او ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصیاش در شیراز بازداشت شد.
طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانوادهاش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.
یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانیها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارشها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پروندهاش افزوده شده است.
همزمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است.