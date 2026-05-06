نمایندگی تهران در سازمان ملل: پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز سیاسی و معیوب است
همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، حساب رسمی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس، آمریکا را به مانعتراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را «معیوب» و متاثر از «انگیزههای سیاسی» خواند.
در این پست آمده است: «آمریکا با پیش کشیدن پیشنویس قطعنامهای معیوب و با انگیزههای سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل، آن هم به بهانه «آزادی کشتیرانی»، در پی پیشبرد دستور کار سیاسی خود و مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی است؛ نه حل بحران.»
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل «تنها راهحل عملی» برای پایان دادن به بحران کشتیرانی در تنگه هرمز را «پایان دائمی جنگ و، رفع محاصره دریایی» خواند.
این نمایندگی همچنین از کشورهای عضو شورای امنیت خواست بر پایه «منطق، انصاف و اصول» عمل کنند، این پیشنویس را رد کنند و از حمایت از آن بپرهیزند.