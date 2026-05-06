سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «گزارشهای رسیده» نوشت زندانیان زندان قزلحصار کرج در روزهای گذشته با خشونت شدید مأموران زندان و کمبود اقلام خوراکی و دارویی مواجه بودهاند.
بر اساس این گزارشها، تعدادی از زندانیان واحد چهار این زندان با لولههای پلیاتیلن مورد ضربوجرح شدید قرار گرفتهاند. همچنین زندانبانهایی با سابقه اعمال خشونت علیه زندانیان به این واحد منتقل شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان همچنان نامشخص است.
این سازمان افزود زندانیان واحد سه زندان با فشار معیشتی مواجه شده و دسترسی آنها به امکانات درمانی نیز محدود است.
یک منبع مطلع در این مورد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «وضعیت اضطراری در این بند حاکم شده است. قیمت اقلام خوراکی، چند ده برابر شده و هزینه حداقلی هر زندانی به هفتهای هفت میلیون تومان رسیده است. حتی آب معدنی هم نایاب شده و زندانیان در سختی مطلق بهسر میبرند. نبود دارو، بیتوجهی به وضعیت سلامت زندانیان، محدودیتهای شدید ارتباطی و مخالفت با اعطای مرخصی، شرایط دشواری برای زندانیان بهوجود آورده است.»
بر اساس این گزارش، خش بزرگی از زندانیان زندان قزلحصار را محکومان مواد مخدر تشکیل میدهند که با سایه اعدام مواجه هستند.
یکی از این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ما مسبب اعتیاد نیستیم؛ ما قربانی بیکاری و شرایط بد اقتصادی شدهایم که برای یک لقمه نان مجبور بودیم با جانمان بازی کنیم. شاید برای جامعه به اندازه زندانی سیاسی ارزش نداشته باشیم، اما ما هم خانواده داریم. دوری راه و هزینههای بالا باعث شده حتی نتوانیم خانوادههایمان را ببینیم. شرمندگی جلوی زن و بچه از مرگ هم بدتر است.»