نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به مباحث کمیته‌های اول و دوم کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان از «رفتارهای خصمانه و تروریستی» تهران در منطقه جدا دانست.

امارات تاکید کرد هرگونه گفت‌وگو درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باید تهدیدهای موجود را به‌طور کامل در نظر بگیرد.

این کشور همچنین حملات اخیر منتسب به حکومت ایران علیه تاسیسات حیاتی غیرنظامی را محکوم کرد و آن را «تشدیدی خطرناک» خواند.

نمایندگی امارات از جامعه جهانی خواست رویکردی جامع در قبال تهران در پیش بگیرد؛ رویکردی که هم‌زمان برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و رفتارهای بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی را شامل شود.

امارات همچنین درباره غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم هشدار داد و گفت این سطح از غنی‌سازی تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.