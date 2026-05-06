شرکت کشتیرانی فرانسوی: یک کشتی ما در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت
گروه کشتیرانی فرانسوی سیامای سیجیام اعلام کرد یکی از کشتیهای این شرکت به نام «سان آنتونیو» هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.
به گفته این شرکت، در این حمله که سهشنبه رخ داد، شماری از خدمه زخمی شدند و به کشتی نیز آسیب وارد شد.
سیامای سیجیام افزود خدمه زخمی تخلیه شدهاند و تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و همراه با خدمه، کاملا بسیج و آماده پیگیری شرایط است.
