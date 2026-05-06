وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با عباس عراقچی در پکن، با اشاره به تحولات مناقشه ایران اعلام کرد در این برهه حساس گذار از جنگ به صلح، فراهم شدن فرصت تبادل نظر رودررو میان دو طرف ضروری است.

او بر توقف کامل خصومت‌ها تاکید کرد و گفت این مناقشه به‌شدت بر صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار بوده است.

وزیر خارجه چین افزود این کشور مایل است نقش گسترده‌تری در بازگرداندن صلح و ثبات به خاورمیانه ایفا کند.