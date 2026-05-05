مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمدباقر قالیباف، گفت: «در ایران این ارزیابی وجود دارد که حالا ما اسرائیلی را که تضعیف کردهایم و میدانیم چطور بزنیمش، و اسرائیلی را که گیرش انداختهایم و آمریکا در موردش دچار تردید شده، نباید رهایش کنیم.»
او افزود: «اسرائیل بهدنبال این است که ولو اگر به قیمت هزینهای گزاف تمام شود، دوباره عملیات نظامی کند. من فکر میکنم اسرائیل در آستانه یک عملیات انتحاری است.»
مشاور قالیباف ادامه داد: «امروز مقاومت یکپارچه است. یمن، ایران، عراق، لبنان، و حتی سومالی، ما با یک رویکرد واحد میجنگیم و اتاق عملیات مشترک وجود دارد. در موقعیتی هستیم که میتوانیم یک عملیات دستهجمعی بزرگ علیه اسرائیل انجام دهیم. چرا باید این فرصت را از دست دهیم؟»
پپ گواردیولا دیشب با چهرهای برافروخته و ناامید، شاهد فروپاشی تدریجی رویای قهرمانی در این فصل بود. تساوی دراماتیک ۳-۳ مقابل اورتون در گودیسون پارک، سیتیزنها را در وضعیتی بحرانی قرار داد و حالا سرنوشت قهرمانی دیگر در دستان آنها نیست.
اگرچه گل جرمی دوکو در دقیقه ۹۷ بازی را به تساوی کشاند، اما حقیقت تلخ این است که اکنون یک دست آرسنال روی جام قهرمانی لیگ برتر قرار دارد.
منچسترسیتی پیش از سوت آغاز بازی، با دو بازی کمتر و ۶ امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال ۷۶ امتیازی، امید داشت که با پیروزیهای متوالی فشار را بر صدرنشین حفظ کند.
پپ که پیش از این سه بار در نبردهای میلیمتری پیروز شد، این بار با موانع سختی روبهرو است.
تیم میهمان با وجود بازگشت ستارگانی چون ارلینگ هالند، برناردو سیلوا و دوناروما به ترکیب اصلی، در نیمه اول فاقد خلاقیت لازم بود.
هرچند جرمی دوکو در دقیقه ۴۲ گل اول را به ثمر رساند، اما این برتری دوام نداشت. اشتباه فاحش مارک گوئهی در پاس رو به عقب، توپ را به تیرنو باری هدیه داد تا بازی مساوی شود.
در ادامه، شوک بزرگ با گلهای جیک اوبراین و گل دوم باری وارد شد تا ورزشگاه به مرز انفجار برسد.
آرسنال حالا با خیالی آسودهتر به هفتههای پایانی نگاه میکند. با توجه به فرم عالی شاگردان آرتتا و پیروزی اخیر مقابل فولام، آنها تنها به پیروزی در دیدارهای باقیمانده نیاز دارند تا به انتظار ۲۲ ساله خود پایان دهند.
با این تساوی، سیتی حتی با پیروزی در تمام بازیها، تنها به لطف تفاضل گل شانس قهرمانی خواهد داشت.
سیتی روز شنبه میزبان برنتفورد است؛ پیروزی در آن دیدار شاید فاصله را موقتا کم کند، اما همانطور که از چهره مستاصل گواردیولا پیدا بود، حالا توپ در زمین آرسنال است.
بحران اقتصادی در ایران بیش از پیش شدت گرفته است. پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب و کارهای وابسته به اینترنت، تعدیل و اخراج نیروها و همچنین تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخشهای مختلف حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده است برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از مجتمع مشارکت داشته باشند.
هفتم فروردین در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، بخشهایی از تاسیسات برق و کارگاه فولاد مبارکه هدف قرار گرفت.