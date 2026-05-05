روبیو: مردم ایران فقط یک زندگی عادی و طبیعی میخواهند
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره مردم ایران گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ معتقد است که وضعیت مردم ایران زیر این رژیم واقعاً دلخراش است. من قبلاً هم گفتم کشوری را نمیشناسم که در آن فاصله و شکاف بین مردم و کسانی که کشور را اداره میکنند به این اندازه زیاد باشد.»
او افزود: «این کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه اداره میشود، و این تصویر واقعی مردم ایران نیست. مردم ایران شاید شیعه باشند، اما رادیکال نیستند و روحانی هم نیستند. آنها فقط یک زندگی عادی و طبیعی میخواهند؛ در بسیاری جهات کشوری بسیار مدرن با تاریخ و میراث فوقالعاده.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند. و رئیسجمهور نسبت به آنچه بر سر آنها میآید همدلی عمیقی دارد.»