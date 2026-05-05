شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از گرانی شدید مواد غذایی، پوشاک و کود کشاورزی خبر دادند.

در ادامه، شماری از این پیام‌ها آمده است:

- «در ایران در حال فروپاشی هستیم. همه‌چیز گران شده است. یک پنیر و شیر و شکر و ۱۰ عدد تخم‌مرغ برای یک صبحانه بگیری، می‌شود ۵۰۰ هزار تومان.»

- «از شیراز پیام می‌دم. شدت گرونی خیلی وحشتناکه. لباس‌هام اوضاع خوبی ندارن. رفتم کفش دیدم درکمترین حالت ۳ میلیون. شلوار جین تازه اون هم چینی زیر ۲ یا ۳ میلیون نیست.»

- «کشاورز هستم. نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به ۳ میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده.»