علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگویی با رییس اتحادیه جهانی کشتی مدعی شده است اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه با تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرد.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهرماه امسال در آمریکا برگزار شود.
آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله شخص علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، در ماههای گذشته ابهامات زیادی درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال مطرح شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهارنظری گفته است ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد، اما درباره همراهان تیم گفته: «آنها نمیتوانند یک مشت تروریست عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
با این حال، علیرضا دبیر که دو روز پیش گفته بود آمریکا وظیفه دارد به تیم ملی فوتبال ویزا بدهد و «اگر نمیتوانند بدهند، بیخود کردهاند میزبان جام جهانی شدهاند»، تهدید کرده است در صورت رفتار مشابه با کشتیگیران زیر ۲۳ سال، همراه با «کشورهای صاحب کشتی در جهان» تلاش میکند «در مورد میزبانی آمریکا از رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۷ تجدید نظر شود.»
دونالد ترامپ رییسجمهور ایالات متحده سهشنبه گفت ایرانیها بهدلیل نداشتن سلاح اعتراض نمیکنند و استدلال کرد که حتی جمعیتهای بزرگ نیز قادر نخواهند بود در برابر سرکوبهای مسلحانه مقاومت کنند.
ترامپ در دفتر بیضی در پاسخ به خبرنگاران درباره تاثیر احتمالی مسلح شدن معترضان ایرانی گفت: «آنها هیچ سلاحی ندارند. ممکن است ۲۰۰ هزار نفر اعتراض کنند، اما اگر چند نفر مسلح شروع به شلیک کنند، وقتی میبینید یکی پس از دیگری میافتند و شما سلاحی ندارید...»
ترامپ همچنین مدعی شد: «ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشتند؛ ۴۲ هزار معترض غیرمسلح.»
او در ادامه به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت پس از آنکه معترضان هدف گلوله قرار گرفتند، جمعیتهای بزرگ متفرق شدند.
رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «اکنون ایران در تلاش برای بقا است.»
ترامپ درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: «افزایش قیمت سوخت بهای کوچکی است که باید پرداخت.»
