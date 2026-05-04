سیلی نیمار به صورت پسر ستاره پیشین رئال مادرید در تمرینات سانتوس
سایت گلوبو برزیل خبر داده که نیمار و همتیمیاش، روبینیو جونیور ۱۸ ساله، پسر روبینیو، بازیکن پیشین رئال مادرید، در جریان یک جلسه تمرین تیم سانتوس با یکدیگر درگیر شدهاند و نیمار به بازیکن جوان، سیلی زده است. گفته میشود یک دریبل از سوی این بازیکن جوان باعث شروع ماجرا شده است.
به نوشته گلوبو، این حرکت را نیمار بیاحترامی تلقی کرده است. او سپس از همتیمیاش خواسته آرامتر بازی کند، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه نیمار در یک صحنه درگیری بدنی با این بازیکن جوان بهشدت وارد شده و تنش به سرعت بالا گرفته است و به درگیری فیزیکی منجر شده است. یکی از بازیکنانی که صحنه را دیده، بعدا به این رسانه گفته نیمار به روبینیو جونیور سیلی زده است.
حتی پس از تمرین، فضای کمپ، متشنج بوده است. مشاوران روبینیو جونیور از باشگاه توضیح خواستهاند، هرچند سیلی را تایید نکرده و اعلام کردهاند موکلشان درباره این حادثه سکوت خواهد کرد.
گلوبو نوشته که نیمار «با بازیکن جوان صحبت کرده تا بابت رفتار تند خود عذرخواهی کند».
گفته شده این دو پیش از این رابطه نزدیکی داشتهاند؛ چیزی شبیه رابطه «پدرخوانده و پسرخوانده».
باشگاه سانتوس ظاهرا واکنش فوری به این حادثه نخواهد داشت. سرمربی تیم، کوکا، تایید کرده است که این ستاره در فهرست تیم برای دیدار پیشرو برابر رکوئلتا در کوپا سودامریکانا حضور خواهد داشت.
چهارشنبهشب، آلیانتسآرنا میزبان نبردی میان بهترین تیمهای حالحاضر فوتبال جهان است. بایرنمونیخ در حالی به مصاف پاریسنژرمن میرود که شکست ۵-۴ بازی رفت در نیمهنهایی لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد.
چشم هواداران بایرن، به ساقهای سه مردی نهفته است که در این فصل، مفهوم خط حمله را در فوتبال اروپا بازتعریف کردهاند.
بایرن تحت هدایت وینسنت کمپانی، با تکیه بر نبوغ هری کین، سرعت لوئیز دیاز و خلاقیت مایکل اولیسه، به رکوردی دست یافته که پیش از این تنها در قلمرو غولهای لالیگا بود.
این سه نفر با عبور از مرز ۱۰۰ گل زده در تمامی رقابتهای این فصل، نخستین مثلث هجومی در قرن ۲۱ هستند که خارج از لیگ اسپانیا به این عدد دست مییابند.
آمادگی انفرادی این بازیکنان خیرهکننده است؛ هری کین در یک فصل رویایی، آمار ۵۴ گل را ثبت کرده و خود را در قامت مدعی اصلی جوایز جهانی قرار داده است.
در کنار او، لوئیز دیاز که با مبلغ ۷۰ میلیون یورو از لیورپول به مونیخ آمد، با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۷ گل شامل ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل، بهترین فصل دوران حرفهای خود را سپری میکند.
ضلع سوم این مثلث، مایکل اولیسه، با ۱۸ پاس گل، برترین پاسور در میان پنج لیگ معتبر اروپایی است و با ارسالهای دقیق و مهندسیشده، موتور محرک حملات باواریاییها محسوب میشود.
شاگردان کمپانی با این آمار نهتنها رکورد سال ۱۹۷۲ بایرنِ گرد مولر را شکستهاند، بلکه حتی از آمار تیم فاتح سهگانه ۲۰۲۰ با حضور لواندوفسکی نیز پیشی گرفتهاند.
آنچه این مثلث را مهارناپذیر میکند، مکمل بودن تواناییهای فنی آنهاست.
هری کین به قول لوتار ماتئوس، پست مهاجم نوک را بازتعریف کرده است؛ او با عقبنشینی به میانه زمین و ارسال پاسهای بلند، طراح اصلی حملات است. مایکل اولیسه با نفوذ از سمت راست و حرکت به داخل، فضای لازم را برای استارتهای انفجاری لوئیز دیاز فراهم میکند.
دیاز با غریزه بالای گلزنی و فرارهای عمقی، بعد جدیدی به ضدحملات بایرن داده است، بهطوری که تیم کمپانی اکنون خطرناکترین تیم آلمان در گذار از دفاع به حمله است.
چهارشنبهشب، تمام چشمها به این مثلث دوخته شده تا مشخص شود آیا این تیم میتواند سد دفاعی پاریسیها را بشکند و راهی فینال شود یا خیر.
گاردین گزارش داد یک باشگاه فوتبال زنان از کره شمالی قرار است در سفری کمسابقه به کره جنوبی برود و در نیمهنهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا به میدان برود؛ حضوری که پس از سالها وقفه در روابط دو کشور انجام میشود.
تیم ناگوهیانگ از پیونگیانگ قرار است ۲۰ می در شهر سوون به مصاف سوون افسی برود. مقامهای کره جنوبی اعلام کردند هیاتی ۳۹ نفره از این تیم ۱۷ می وارد این کشور میشود.
این نخستین حضور یک تیم فوتبال زنان کره شمالی در خاک کره جنوبی از سال ۲۰۱۴ و همچنین نخستین سفر یک هیات ورزشی این کشور به جنوب از سال ۲۰۱۸ است.
این سفر در حالی انجام میشود که روابط دو کره همچنان پرتنش است، هرچند دولت کره جنوبی اعلام کرده از این حضور استقبال میکند و آن را گامی در مسیر احیای گفتوگو میان دو کشور میداند.
اینتر میلان بار دیگر فاتح ایتالیا شد. نراتزوری با پیروزی ۲-۰ مقابل پارما در ورزشگاه سنسیرو، بیستویکمین قهرمانی خود را در سریآ، سه هفته زودتر از پایان فصل جشن گرفت. این قهرمانی داستانی از سقوط به چاه ناامیدی و صعود دوباره به اوج قدرت بود.
فصل برای اینتر سیاه شروع شد. تیم در سه هفته اول دو بار شکست خورد و در لیگ قهرمانان نیز مقابل پاریسنژرمن تحقیر شد.
خروج ناگهانی اینزاگی و انتخاب کریستین چیوو، مدافع سابق این تیم، در ابتدا تصمیمی عجولانه به نظر میرسید. منتقدان فکر میکردند چیوو فقط یک «پزشک خانواده» برای درمان موقت است، اما او ثابت کرد که یک رهبر واقعی است.
چیوو تیمی را که دچار افسردگی ورزشی شده بود، دوباره متحد کرد و به آنها یاد داد چگونه برای رسیدن به اهداف خود بجنگند.
استراتژی هوشمندانه و ثبات مدیریتی اینتر در این فصل یاد گرفت چگونه «حسابگر» باشد. آنها در بازیهای بزرگ گاهی امتیاز از دست دادند، اما در برابر تیمهای کوچکتر هیچ اشتباهی نکردند.
پیروزیهای متوالی در ماههای ژانویه و فوریه، فاصله آنها را با رقبا زیاد کرد. در این میان، نقش مدیریت باشگاه بسیار پررنگ بود.
آنها با حفظ آرامش و حمایت از پروژه چیوو، اجازه ندادند سونامی ناامیدی باشگاه را غرق کند.
ماروتا، مدیر باتجربه اینتر، توانست برای سومین بار با سه مربی مختلف، اسکودتو را برای این باشگاه به ارمغان بیاورد.
درخشش ستارهها در شب قهرمانی در بازی سرنوشتساز مقابل پارما، مارکوس تورام در وقتهای تلفشده نیمه اول قفل دروازه را باز کرد.
در نیمه دوم، هنریک مخیتاریان روی پاس لائوتارو مارتینز گل دوم را زد تا جشن ۷۴ هزار هوادار در سنسیرو تکمیل شود.
لائوتارو، بارلا، چالهاناوغلو و دیمارکو ستارههای کلیدی این فصل بودند که با تکیه بر تجربه خود، اینتر را به سمت قهرمانی هدایت کردند.
جشن و پایکوبی در خیابانهای میلان ساعت ۲۲:۴۰ سوت پایان بازی به صدا درآمد و میلان به رنگ آبی و مشکی درآمد. بازیکنان روی زمین چمن به رقص و پایکوبی پرداختند و هواداران با پیراهنهایی که عدد ۲۱ روی آن نقش بسته بود، پیروزی را جشن گرفتند.
پس از خروج از ورزشگاه، نوبت به میدان «دومو» رسید. بازیکنان تا ساعت ۲ بامداد از تراسهای میدان با سیل خروشان هواداران همخوانی کردند. میلان پس از دو سال دوباره طعم شیرین قهرمانی ایتالیا را چشید.
سخنان فروتنانه سرمربی کریستین چیوو که اکنون نامش در کنار بزرگانی چون مورینیو بهعنوان مربیانی که در سال اول قهرمان شدهاند قرار گرفته، جشن خود را به شکلی متفاوت برگزار کرد.
او پس از بازی به رختکن رفت تا در آرامش سیگار بکشد.
چیوو در کنفرانس خبری گفت: «این قهرمانی متعلق به پسران من و مربیان قبلی است که زیرساختها را ساختند. من فقط سعی کردم همدل باشم و غرورم را کنار بگذارم.»
اینتر حالا پس از این قهرمانی، خود را برای فینال کوپا ایتالیا آماده میکند، در حالی که رقبای سنتی مثل میلان و یوونتوس، فصلی ناامیدکننده را پشت سر گذاشتند.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد که مهدی تاج هنگانی که در فرودگاه ونکوور در انتظار مجوز ورود به کانادا بوده است «درخواست نماینده دولت برای پاسخ به تماس نخستوزیر را رد کرد و گفت هیچ صحبتی با نخستوزیر کانادا نداریم.»
این تازهترین ادعای مسئولان فدراسیون درباره اخراج تاج از کاناداست. پیش از این مهدی تاج در گفتگویی با خبرنگاران مدعی شده بود که از کانادا دیپورت نشده است: «آنها ما را دیپورت نکردند و خودمان تصمیم به بازگشت گرفتیم.»
ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال درحالی است که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت سپاه پاسداران بهدرستی در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار گرفته و هیچیک از اعضای آن اجازه ورود به خاک کانادا را ندارند.
اخراج تاج و همراهانش پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است.
این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
این درحالی است که مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
یانیک سینر، مرد شماره یک تنیس جهان، الکساندر زورف را در فینال مسترز مادرید شکست داد و قهرمان شد. این ستاره ایتالیایی به اولین تنیسور تاریخ بدل شد که هر چهار مسترز ابتدایی سال را با قهرمانی به پایان میرساند. او پیشتر در مسترز ایندین ولز، میامی و مونته کارلو هم قهرمان شده بود.
سینر تنها با پیروزی در دو ست و با نتایج ۶-۱ و ۶-۲، در مادرید قهرمان شد.
علاوه بر این، سینر اولین بازیکن تاریخ شد که پنج مسترز هزار امتیازی را بدست آورد.
سینر ۲۴ ساله با ۱۴۳۵۰ امتیاز، اکنون مرد شماره یک تنیس دنیاست. کارلوس آلکاراس اسپانیایی با ۱۲۹۶۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد.