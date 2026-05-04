چشم هواداران بایرن، به ساق‌های سه مردی نهفته است که در این فصل، مفهوم خط حمله را در فوتبال اروپا بازتعریف کرده‌اند.

بایرن تحت هدایت وینسنت کمپانی، با تکیه بر نبوغ هری کین، سرعت لوئیز دیاز و خلاقیت مایکل اولیسه، به رکوردی دست یافته که پیش از این تنها در قلمرو غول‌های لالیگا بود.

این سه نفر با عبور از مرز ۱۰۰ گل زده در تمامی رقابت‌های این فصل، نخستین مثلث هجومی در قرن ۲۱ هستند که خارج از لیگ اسپانیا به این عدد دست می‌یابند.

آمادگی انفرادی این بازیکنان خیره‌کننده است؛ هری کین در یک فصل رویایی، آمار ۵۴ گل را ثبت کرده و خود را در قامت مدعی اصلی جوایز جهانی قرار داده است.

در کنار او، لوئیز دیاز که با مبلغ ۷۰ میلیون یورو از لیورپول به مونیخ آمد، با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۷ گل شامل ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل، بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود را سپری می‌کند.

ضلع سوم این مثلث، مایکل اولیسه، با ۱۸ پاس گل، برترین پاسور در میان پنج لیگ معتبر اروپایی است و با ارسال‌های دقیق و مهندسی‌شده، موتور محرک حملات باواریایی‌ها محسوب می‌شود.

شاگردان کمپانی با این آمار نه‌تنها رکورد سال ۱۹۷۲ بایرنِ گرد مولر را شکسته‌اند، بلکه حتی از آمار تیم فاتح سه‌گانه ۲۰۲۰ با حضور لواندوفسکی نیز پیشی گرفته‌اند.

آنچه این مثلث را مهارناپذیر می‌کند، مکمل بودن توانایی‌های فنی آن‌هاست.

هری کین به قول لوتار ماتئوس، پست مهاجم نوک را بازتعریف کرده است؛ او با عقب‌نشینی به میانه زمین و ارسال پاس‌های بلند، طراح اصلی حملات است. مایکل اولیسه با نفوذ از سمت راست و حرکت به داخل، فضای لازم را برای استارت‌های انفجاری لوئیز دیاز فراهم می‌کند.

دیاز با غریزه بالای گلزنی و فرارهای عمقی، بعد جدیدی به ضدحملات بایرن داده است، به‌طوری که تیم کمپانی اکنون خطرناک‌ترین تیم آلمان در گذار از دفاع به حمله است.

چهارشنبه‌شب، تمام چشم‌ها به این مثلث دوخته شده تا مشخص شود آیا این تیم می‌تواند سد دفاعی پاریسی‌ها را بشکند و راهی فینال شود یا خیر.