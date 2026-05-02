تایمز اسرائیل به نقل از دفتر یکی از اعضای کابینه این کشور اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یکشنبه نشست کابینه امنیتی را برگزار میکند.
او آخرین بار چهارشنبه گذشته با وزیران ارشد خود از جمله گیدئون ساعر، اسرائیل کاتس، بتسلئیل اسموتریچ، ایتامار بنگویر و آریه دری دیدار کرده بود.
به نوشته تایمز اسرائیل، نشست کابینه امنیتی این کشور پس از آن برگزار میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد از پیشنهاد جدید آتشبس تهران رضایت ندارد و درباره گزینههایی برای «بهشدت در هم کوبیدن آنها» در صورت عدم توافق، توجیه شده است.
تایمز اسرائیل به نقل از شبکه تلویزیونی کان گزارش داد در این نشست احتمال ازسرگیری درگیریها در غزه نیز بررسی میشود.
یک منبع اسرائیلی گفت: «حماس به توافق خلع سلاح پایبند نیست و ما با میانجیها در حال رایزنی هستیم.»
به گزارش تایمز اسرائیل، حماس در پاسخ به طرح خلع سلاح ارائهشده در قاهره، از پذیرش واگذاری کامل سلاحهای خود خودداری کرده و آن را به تشکیل دولت فلسطینی مشروط کرده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از دو دیپلمات عرب آگاه از روند مذاکرات، حماس در پاسخ به پیشنهاد «هیات صلح» - که با هدایت ایالات متحده برای مدیریت پس از جنگ غزه تشکیل شده - تاکید کرده است که موضوع خلع سلاح تنها در چارچوبی گستردهتر و در نهایت در مسیر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی قابل بررسی است.
این در حالی است که این هیات بهدنبال اجرای یک روند تدریجی برای خلع سلاح حماس است. به گفته منابع دیپلماتیک، حماس خواستار تضمینهای روشنتر درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده و اعلام کرده پیش از دستیابی به چنین تضمینهایی، درباره واگذاری سلاح وارد مذاکره نخواهد شد.
انتقاد از عملکرد اسرائیل در آتشبس به نوشته تایمز اسرائیل، حماس همچنین اسرائیل را به نقض تعهدات مرحله نخست توافق آتشبس که در ماه اکتبر حاصل شد، متهم کرده است.
این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، بهطور مشخص به گسترش کنترل اسرائیل در بخش شرقی نوار غزه، ادامه حملات در مناطق غربی و کاهش میزان ورود کمکهای انسانی - کمتر از سطح توافقشده - اعتراض کرده است.
نقش میانجیها و محدودیتهای فشار یکی از دیپلماتهای عرب به تایمز اسرائیل گفته است که همچنان امکان متقاعد کردن حماس به خلع سلاح تدریجی وجود دارد، اما این امر مستلزم اعمال فشار همزمان از سوی ایالات متحده بر اسرائیل برای پایبندی به تعهداتش است.
با این حال، این منبع تاکید کرده که با توجه به تمرکز کنونی جامعه بینالمللی بر تحولات مربوط به ایران، احتمال اعمال چنین فشار هماهنگی پایین است.
چشمانداز مبهم غزه به گزارش تایمز اسرائیل، این وضعیت نشاندهنده تداوم بنبست در مذاکرات غزه است؛ بنبستی که در صورت ادامه، میتواند تثبیت شرایط فعلی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به وضعیت پیشین را دشوارتر کند.
بر اساس این گزارش، پاسخ حماس به طرح خلع سلاح، شکافهای عمیق در مسیر دستیابی به توافق را آشکار کرده و نشان میدهد که پیشرفت در مذاکرات غزه همچنان به عوامل سیاسی گستردهتری - از جمله آینده تشکیل دولت فلسطینی - وابسته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد شعبە یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در شهرستان مرودشت از توابع استان فارس: حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زارعی کردشولی و حمیدرضا ثابترای را به اتهام «افساد فیالارض» بە اعدام محکوم کرد. به نوشته ههنگاو به نقل از منابع آگاه، قاضی محمود ساداتی، این چهار زندانی سیاسی را از بابت اتهام «افساد فیالارض» از طریق «قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مرودشت»، به اعدام محکوم کرده است.
این قاضی پیشتر حکم اعدام نوید افکاری از زندانیان اعدام شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرده بود و در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
منابع مطلع به ههنگاو گفتند کە این چهار زندانی در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی جهت اخذ اعترافات اجباری قرار داشتهاند.
آنها هماکنون در زندان عادلآباد شیراز محبوس هستند. حکم صادره علیه آنها در مرحله بدوی است و پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
به گزارش تایمز اسرائیل، نخستوزیر اسرائیل قصد دارد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت جلسه کابینه امنیتی را برگزار کند؛ نشستی که به نوشته رسانههای اسرائیل در سایه تشدید تنش با حکومت ایران و بنبست در مذاکرات غزه، اهمیت ویژهای یافته است.
بنیامین نتانیاهو قرار است فردا (یکشنبه) کابینه امنیتی را با حضور جمعی از وزرای ارشد از جمله گیدئون ساعر، ئسرائیل کاتز، بزالل اسموتریچ، ایتمار بنگویر و آریه دری تشکیل دهد. این نشست در ادامه جلسات اخیر این حلقه محدود از تصمیمگیران امنیتی برگزار میشود.
این جلسه در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ بهتازگی از پیشنهاد جدید آتشبس جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینههای نظامی برای وارد کردن «ضربات شدید» به حکومت ایران بررسی شده است. همزمان، یک مقام ارشد ایرانی نیز هشدار داده که احتمال بازگشت به جنگ با آمریکا وجود دارد.
تمرکز بر غزه در کنار پرونده ایران بر اساس گزارش رسانه دولتی کان، یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی احتمال ازسرگیری جنگ در نوار غزه است؛ جایی که مذاکرات برای خلع سلاح حماس و اجرای طرح آتشبس پیشنهادی آمریکا با بنبست مواجه شده است.
یک منبع اسرائیلی در این باره گفته است: «حماس به توافق خلع سلاح پایبند نیست» و تاکید کرده که گفتوگوها با میانجیها همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر خلع سلاح حماس طبق گزارش الشرق الاوسط، حماس در قاهره پاسخ خود را به نقشه راه ۱۵ مادهای ارائهشده از سوی نیکولای ملادنوف برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ ارائه کرده است.
این پاسخ با شگفتی میانجیها و برخی گروههای فلسطینی مواجه شده، زیرا حماس خواستار آتشبس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه شده و با خلع سلاح مرحلهای مخالفت کرده است. این گروه اعلام کرده مساله سلاح باید در چارچوب حقوق سیاسی فلسطینیان، تشکیل ساختار ملی و ترتیبات امنیتی جامع بررسی شود.
حماس همچنین بر ضرورت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تضمین حق تعیین سرنوشت تاکید کرده است.
به گزارش تایمز اسرائیل، نشست پیشروی کابینه امنیتی در شرایطی برگزار میشود که همزمان دو پرونده حساس - تنش با حکومت ایران و بنبست در غزه - در حال شکلدهی به تصمیمات راهبردی اسرائیل هستند؛ وضعیتی که میتواند مسیر تحولات نظامی و دیپلماتیک در منطقه را در کوتاهمدت تعیین کند.
دو قانونگذار ارشد جمهوریخواه در کنگره ایالات متحده در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود پنج هزار سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادند.
به گزارش شبکه خبری فاکس، سناتور راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، و مایک راجرز، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفتند که چنین اقدامی میتواند «سیگنال اشتباهی» به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ارسال کند و به تضعیف امنیت فرا آتلانتیک منجر شود.
آنها استدلال کردند که «کاهش زودهنگام حضور» آمریکا در اروپا، پیش از اینکه متحدان ایالات متحده در ناتو بتوانند قابلیتهای نظامی خود را به طور کامل تقویت کنند، «خطر تضعیف بازدارندگی و ارسال سیگنال اشتباه به ولادیمیر پوتین را به همراه دارد.»
این دو قانونگذار جمهوریخواه ضمن اشاره به اینکه متحدان اروپایی آمریکا به سوی اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه نظامی حرکت میکنند، هشدار دادند که تبدیل این بودجه به قابلیت بازدارندگی واقعی، زمانبر خواهد بود.
آنها همچنین از آلمان به خاطر افزایش هزینههای دفاعیاش پس از درخواستهای دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، تقدیر کردند و گفتند که برلین در عملیات خشم حماسی، دسترسی بیوقفه به نیروهای آمریکایی را فراهم کرده بود.