بر اساس این گزارش و به نقل از دو دیپلمات عرب آگاه از روند مذاکرات، حماس در پاسخ به پیشنهاد «هیات صلح» - که با هدایت ایالات متحده برای مدیریت پس از جنگ غزه تشکیل شده - تاکید کرده است که موضوع خلع سلاح تنها در چارچوبی گسترده‌تر و در نهایت در مسیر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی قابل بررسی است.

این در حالی است که این هیات به‌دنبال اجرای یک روند تدریجی برای خلع سلاح حماس است. به گفته منابع دیپلماتیک، حماس خواستار تضمین‌های روشن‌تر درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده و اعلام کرده پیش از دستیابی به چنین تضمین‌هایی، درباره واگذاری سلاح وارد مذاکره نخواهد شد.

انتقاد از عملکرد اسرائیل در آتش‌بس

به نوشته تایمز اسرائیل، حماس همچنین اسرائیل را به نقض تعهدات مرحله نخست توافق آتش‌بس که در ماه اکتبر حاصل شد، متهم کرده است.

این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به‌طور مشخص به گسترش کنترل اسرائیل در بخش شرقی نوار غزه، ادامه حملات در مناطق غربی و کاهش میزان ورود کمک‌های انسانی - کمتر از سطح توافق‌شده - اعتراض کرده است.

نقش میانجی‌ها و محدودیت‌های فشار

یکی از دیپلمات‌های عرب به تایمز اسرائیل گفته است که همچنان امکان متقاعد کردن حماس به خلع سلاح تدریجی وجود دارد، اما این امر مستلزم اعمال فشار هم‌زمان از سوی ایالات متحده بر اسرائیل برای پایبندی به تعهداتش است.

با این حال، این منبع تاکید کرده که با توجه به تمرکز کنونی جامعه بین‌المللی بر تحولات مربوط به ایران ، احتمال اعمال چنین فشار هماهنگی پایین است.

چشم‌انداز مبهم غزه

به گزارش تایمز اسرائیل، این وضعیت نشان‌دهنده تداوم بن‌بست در مذاکرات غزه است؛ بن‌بستی که در صورت ادامه، می‌تواند تثبیت شرایط فعلی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به وضعیت پیشین را دشوارتر کند.

بر اساس این گزارش، پاسخ حماس به طرح خلع سلاح، شکاف‌های عمیق در مسیر دستیابی به توافق را آشکار کرده و نشان می‌دهد که پیشرفت در مذاکرات غزه همچنان به عوامل سیاسی گسترده‌تری - از جمله آینده تشکیل دولت فلسطینی - وابسته است.

