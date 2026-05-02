ترامپ: نمیدانیم در ایران با چه کسی طرف هستیم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه شب گفت: «در حال حاضر، با افرادی بسیار بیرحم در ایران سر و کار دارم. نمیتوانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش میرود، اما هرگز نمیتوان به ایران سلاح هستهای داد.»
او اضافه کرد: «آنها هیچ رهبری ندارند. رهبرانشان هم رفتهاند. این بخشی از مشکل ما است زیرا نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم... ما با یکی صحبت کردیم و سپس یکی دیگر تماس میگیرد»
ترامپ افزود: «نمیتوانید به ایران سلاح هستهای بدهید. آنها خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده خواهند کرد و در خاورمیانه هم به کار خواهند برد، و در اروپا هم استفاده میکنند و فکر میکنم بعدش نوبت ما باشد.»
او تاکید کرد: «اما این اتفاق نخواهد افتاد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی گفت: «برای ارتش آنها مقداری موشک باقی مانده است. مقداری ظرفیت ساخت موشک باقی مانده است. ما حدود ۸۵ درصد از ظرفیت تولید موشکهای جدیدشان را از بین بردهایم. ما حدود ۸۲ درصد را از بین بردهایم، اما این به آن معنی است که آنها موشک دارند. ما بیشتر کارخانههای ساخت پهپاد آنها را از کار انداختهایم، اما هنوز مقداری از ظرفیت پهپادشان باقی مانده است.»
ترامپ گفت: «پهپادها هم بسیار موثر هستند، هرچند ما هم در این میان پیشرفتهایی داشتهایم.»