سنتکام پنجشنبه طرح «حملات کوتاه و قدرتمند» علیه جمهوری اسلامی را به ترامپ ارائه میکند
به گزارش اکسیوس، قرار است دونالد ترامپ روز پنجشنبه در جریان طرحهای جدید اقدام نظامی علیه حکومت ایران قرار گیرد؛ موضوعی که نشاندهنده بررسی جدی گزینههای نظامی در کنار مسیر دیپلماتیک است.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع آگاه، برد کوپر در یک جلسه توجیهی، گزینههای مختلف را به ترامپ ارائه خواهد کرد. این طرحها شامل یک موج حملات «کوتاه و قدرتمند» علیه اهدافی در ایران - احتمالاً زیرساختهای کلیدی - است که با هدف شکستن بنبست مذاکرات طراحی شدهاند. به گفته منابع، انتظار میرود چنین فشاری حکومت ایران را به بازگشت به میز مذاکره با انعطاف بیشتر در پرونده هستهای سوق دهد.
در کنار این گزینه، طرح دیگری نیز در حال بررسی است که بر کنترل بخشهایی از تنگه هرمز برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تجاری تمرکز دارد؛ عملیاتی که به گفته منابع میتواند شامل اعزام نیروهای زمینی باشد. همچنین، گزینهای برای انجام عملیات نیروهای ویژه با هدف تصاحب ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز در فهرست بررسی قرار دارد.
ترامپ پیشتر به اکسیوس گفته بود که محاصره دریایی ایران را «تا حدی مؤثرتر از بمباران» میداند. با این حال، منابع تاکید کردهاند که در صورت عقبنشینی نکردن تهران، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز باقی خواهد ماند.
همزمان، برنامهریزان نظامی آمریکا در حال بررسی احتمال واکنش تلافیجویانه حکومت ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه هستند؛ سناریویی که میتواند دامنه درگیریها را گسترش دهد.
به گفته منابع، دن کین، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نیز در جلسه روز پنجشنبه حضور خواهد داشت. کاخ سفید تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر در اینباره پاسخ نداده است.
اکسیوس یادآور میشود که کوپر پیشتر در ۲۶ فوریه، دو روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، نیز جلسه مشابهی برای ترامپ برگزار کرده بود. به گفته یک منبع نزدیک به رییسجمهوری آمریکا، آن جلسه نقش مهمی در تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ داشت.