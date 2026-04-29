وزیر جنگ آمریکا: همچنان در حال تحقیق درباره حمله مرگبار به مدرسه میناب هستیم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد حمله مرگبار به مدرسه ابتدایی میناب که به کشته شدن بیش از ۱۶۵ نفر انجامید، با گذشت دو ماه همچنان در دست بررسی است. بخش عمده کشتهشدگان این حادثه کودک بودند.
هگست این سخنان را در پاسخ به پرسشهای رو کانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا درباره هزینههای انسانی و پیامدهای این حمله مطرح کرد. او این حادثه را «موقعیتی تاسفبار» خواند و گفت نمیتوان برای آن «هزینه یا بهایی» تعیین کرد.
هگست ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود ارتش آمریکا یک ژنرال خارج از فرماندهی مرکزی، سنتکام، را مامور بررسی این حادثه کرده است. با این حال، او در جلسه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت با نمایندگان کنگره آمریکا از پاسخ به پرسشها درباره علت وقوع حمله خودداری کرد و بار دیگر گفت ایالات متحده غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.