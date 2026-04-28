خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن انتقاد از سایت رجانیوز، حامی سعید جلیلی، نوشت در هفته‌های اخیر، «تحرکات مشکوکی برای تخریب اتحاد در ایران» شکل گرفته، ردپاهای جدی از «نفوذ و تحرکات مشکوک» دیده می‌شود و «حتی اخیرا برخی نیز در این زمینه دستگیر شده‌اند».

این رسانه وابسته به سپاه، رجانیوز را «جریانی سازمان‌یافته و مشکوک» توصیف کرد که به «تفرقه‌افکنی» روی آورده و در حال «تکمیل پازل دشمن» است.

رجانیوز متعلق به میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، است و رسانه نزدیک به جبهه پایداری به شمار می‌رود.

رجانیوز در واکنش به این مطلب تسنیم اعلام کرد از این رسانه وابسته به سپاه پاسداران شکایت می‌کند.

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال از تشدید اختلافات در ساختار حکومت خبر داده و نوشته بود محمدباقر قالیباف در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.