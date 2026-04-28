سی‌ان‌ان گزارش داد قیمت بنزین در آمریکا با افزایش ۶ سنتی، به‌طور میانگین به ۴.۱۸ دلار رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ و رکورد تازه‌ای در دوره جنگ ایران به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با افزایش بهای نفت به ۱۱۱ دلار و کاهش ذخایر بنزین آمریکا به کمتر از ۲۳۰ میلیون بشکه، تداوم بن‌بست بر سر بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها را تشدید کرده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است.