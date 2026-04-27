ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد طرح ۱۱‌ بندی مجلس برای کنترل تنگه هرمز، به‌دنبال اعمال محدودیت و ممنوعیت برای عبور شناورهای «متخاصم» از این آبراه است.

او افزود بر اساس این طرح، عبور همه کشتی‌های وابسته به اسرائیل از تنگه هرمز «به‌طور مطلق» ممنوع خواهد بود.

عزیزی ادامه داد «پیش‌بینی شده است دستاوردهای مالی تنگه هرمز با پول ایرانی پرداخت شود» و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌عنوان «مرجع اقدام» در این گذرگاه عمل کند.

به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، همچنین بر اساس این طرح، کشورهایی که در سال‌های اخیر به جمهوری اسلامی خسارت زده یا منابعی از ایران را بلوکه کرده‌اند، باید خسارت بپردازند.

عزیزی افزود این طرح اکنون پیش‌نویس است و برای تبدیل شدن به قانون به صحن مجلس خواهد رفت.