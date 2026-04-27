جزییات حملات ارتش اسرائیل علیه حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در روزهای اخیر بیش از ۵۰ زیرساخت حزبالله را در جنوب لبنان نابود کردهاند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد طرح ۱۱ بندی مجلس برای کنترل تنگه هرمز، بهدنبال اعمال محدودیت و ممنوعیت برای عبور شناورهای «متخاصم» از این آبراه است.
او افزود بر اساس این طرح، عبور همه کشتیهای وابسته به اسرائیل از تنگه هرمز «بهطور مطلق» ممنوع خواهد بود.
عزیزی ادامه داد «پیشبینی شده است دستاوردهای مالی تنگه هرمز با پول ایرانی پرداخت شود» و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهعنوان «مرجع اقدام» در این گذرگاه عمل کند.
به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، همچنین بر اساس این طرح، کشورهایی که در سالهای اخیر به جمهوری اسلامی خسارت زده یا منابعی از ایران را بلوکه کردهاند، باید خسارت بپردازند.
عزیزی افزود این طرح اکنون پیشنویس است و برای تبدیل شدن به قانون به صحن مجلس خواهد رفت.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی گفت: «من در شرکت پتروشیمی ماهشهر کار میکردم که در جریان جنگ تعطیل شد و الان خیلی از ما کارگرها بیکار شدیم.»
او افزود: «همهاش بهخاطر لجبازی و تصمیمگیری نادرست سپاه پاسداران و سران حکومت است که این جنگ رخ داد.»
یک رسانه اماراتی گزارش داد پس از ناکامی دور نخست مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلامآباد، پاکستان بهعنوان میانجی نه توان تحمیل توافق را دارد و نه دو طرف حاضر به عقبنشینی از خواستههای خود هستند.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست که ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد. مرتس افزود «کل یک ملت» از سوی رهبری جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، «تحقیر شده است.»
او گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی گفتوگوها را «با مهارت بالایی» پیش میبرند و «ایرانیها بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد.»
صدراعظم آلمان همچنین به بحران تنگه هرمز اشاره کرد و گفت بخشی از این گذرگاه راهبری مینگذاری شده است.
او با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ ایران بر اقتصاد آلمان، خواستار پایان هرچه سریعتر این درگیری شد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از سفر به عمان و پاکستان به روسیه سفر کرد.
او همچنین بهصورت تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفتوگو کرد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از دیپلماسی غیرملی و التماسی جمهوری اسلامی میگوید.