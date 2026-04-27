بریتانیا در شورای امنیت: جمهوری اسلامی نباید بتواند اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد
نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «مهمترین مسئله پیش روی ما، تنگه هرمز است.»
او افزود: «این بحران فقط بر کشتیرانی بینالمللی تأثیر نمیگذارد، بلکه باعث افزایش هزینهها شده و شوکهایی را به بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین، فراتر از منطقه، وارد میکند. بنابراین، ما باید تنگه را بهطور کامل و بدون قید و شرط بازگشایی کنیم.»
نماینده بریتانیا تاکید کرد: «در طول این بحران، موضع بریتانیا روشن بوده است: ایران نباید بتواند اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد یا امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید کند. به همین دلیل، ما به اقدامات تازه برای حفاظت از زنجیرههای تأمین، حفظ آزادی ناوبری و برتری کنوانسیون حقوق دریاها نیاز داریم.»
این مقام اروپایی ادامه داد: «بنابراین، بریتانیا به همکاری با بحرین، اعضای شورا و شرکا ادامه خواهد داد تا حقوق بینالملل را حفظ کند، از آزادی ناوبری دفاع کند، از دریانوردان بیگناه محافظت کند و مسیرهای دریایی بینالمللی را باز و امن نگه دارد؛ زیرا ثبات و امنیت جهانی به اقدام مشترک ما بستگی دارد.»
رسانههای ایران گزارش دادند تیم نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری بیانیه ۲۶۱ نماینده مجلس در حمایت از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ریاست قالیباف را امضا نکرده است.
۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای با اعلام حمایت از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و بهویژه محمدباقر قالیباف، مسئول این هیات، تاکید کردند با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.
این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است».
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال از شناسایی و انهدام اعضای یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به سپاه پاسداران حکایت دارد؛ از جمله یک آخوند غیرایرانیِ تحت تعقیب بینالمللی و مرتبط با جامعهالمصطفی که حملاتی علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اطراف ایران را سازماندهی میکرد.
یک منبع اطلاعاتی اروپایی جزییات تازهای درباره خنثی کردن یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور بهدست سپاه پاسداران علیه اسرائیل در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است.
به گفته او، این فعالیتها زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی، با نام عملیاتی و مستعار مقداد حسنی انجام میشد.
مسئولیت اصلی محمدی استخدام شبکهای از افراد برای جمعآوری اطلاعات، جاسوسی و رصد اهدافی در اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر جهان استخدام بود. این افراد برای جمعآوری اطلاعات درباره اهداف ترور و مستندسازی دهها مرکز امنیتی و نظامی اسرائیل به این کشور اعزام شده بودند.
منابع آگاه به موضوع به ایراناینترنشنال گفتند یکی از نیروهای تحت نظارت محمدی، الشا حاجیاف، ۳۷ ساله و تبعه یکی از کشورهای همسایه ایران، به عنوان طلبه در جامعهالمصطفی تحصیل میکند. او که با نام اکرم حاجیزاده نیز شناخته میشود، به اتهام تروریسم تحت تعقیب پلیس بینالملل، اینترپل، است، در ایران پناه گرفته و اکنون برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار میکند.
جامعه المصطفی العالمیه، یکی از مراکز آموزشی مذهبی در شهر قم و یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی برای جذب نیرو به شاخه برونمرزی سپاه و ترویج ایدئولوژی مد نظر حاکمیت در خارج از مرزهای ایران است.
طبق اطلاعات دریافتی، حاجیاف مسئول هدایت یک هسته تروریستی است که هفته گذشته در یکی از کشورهای همسایه خنثی شد.
در همین رابطه، موساد هفته گذشته اعلام کرد که بهتازگی یک شبکه تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی را در یکی از کشورهای همسایه ایران منهدم کرده است.
هدف اصلی این شبکه وابسته به سپاه پاسداران، تخریب یک خط لوله نفتی، حمله به یک کنیسه و سفارت اسرائیل در کشور محل عملیات بود. هدف گرفتن رهبران جامعه یهودی آن کشور نیز در فهرست عملیات این گروه قرار داشت.
حاجیاف در فروردین ۱۴۰۳، دو بار به عنوان مهمان در برنامه تلویزیونی هلال که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشود، شرکت کرد. هلال که در وبسایت صداوسیما برنامهای برای «میزبانی از مهمانانی از ۲۷ کشور دنیا، از شرق تا غرب و پل ارتباطی ملت ایران با مسلمانان جهان» معرفی شده است، بر ترویج اسلام شیعی و مصاحبه با افرادی تمرکز دارد که به اسلام گرویده یا بهنوعی با تشیع خارج از مرزهای ایران مرتبط است.
این برنامه با همکاری جامعهالمصطفی تولید شده بود و هدف آن نمایش فعالیتها و نیروهای این نهاد بود. آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعهالمصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.
در یک سال گذشته، چندین عملیات ترور سپاه پاسداران علیه اسرائیل در کشورهای آفریقایی از جمله سنگال و اوگاندا خنثی شدهاند که اعضای جامعه المصطفی در آن نقش داشتند.
آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعهالمصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیتهای نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بینالمللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمعآوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده میشود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبهنظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»
ضربات کاری به یگان ۴۰۰۰
موساد و شین بت، سرویسهای امنیت و اطلاعات خارجی و داخلی اسرائیل، همراه با ارتش این کشور دوشنبه اردیبهشت در بیانیهای مشترک اعلام کردند که در جریان حملات نظامی اسرائیل به اهدافی در جمهوری اسلامی، رحمان مقدم، رییس اداره عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، موسوم به واحد ۴۰۰۰، و دو مامور دیگر این یگان در نخستین روزهای جنگ کشته شدند.
رسانههای اسرائیلی ۱۳ اسفند از کشته شدن مقدم خبر داده بودند.
شناسایی و دستگیری بعضی از اعضای این شبکه تروریستی خنثیشده در ادامه عملیات پیاپی اسرائیل علیه واحدهای خرابکاری سپاه پاسداران طی یک ماه و نیم گذشته میسر شده است.
همه این گروهها زیر نظر مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، فعالیت میکردند که ۱۷ فروردین در یکی از حملات اسرائیل کشته شد.
یک منبع داخل ایران به ایراناینترنشنال گفت مقدم، که پیش از اشتغال در سپاه، معاون هماهنگکننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، در حمله هدفمند حوالی ظهر ۱۳ اسفند در جریان یکی از حملات اسرائیل به برجی در شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران کشته شد. رسانههای اسرائیلی نیز همان زمان گزارشهای مبنی بر کشته شدن او منتشر کرده بودند.
افزون بر این، محسن سوری، یکی از چهرههای کلیدی این شبکه تروریستی که مسئولیت آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را برعهده داشت، نیز از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت.
طبق اعلام موساد و شینبت، سوری همراه با تعداد دیگری از نیروهای سپاه پاسداران در یک عملیات دقیق اطلاعاتی و پس از شناسایی خانه امن او کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ فروردین تصاویری از مراسم خاکسپاری محسن سوری در کرج منتشر کردند، بیآنکه به نقش او اشاره کنند.
چهره دیگری به نام مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر»، نیز در عملیاتی مشابه کشته شد. این عضو یگان ۴۰۰۰ مسئول عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس بود. یکهدهقان یکی از مهرههای کلیدی مدیریت هستههای تروریستی است که زیر نظر علیرضا محمدی فعالیت میکردند. این شبکه نیروهایی را به کشورهای مختلف اعزام میکردند تا مکانهایی مشرف به پایگاههای نظامی آمریکا، بریتانیا و ناتو را شناسایی کنند.
کشتیهای نظامی، مناطق بندری و تاسیسات پدافند هوایی از دیگر اهداف نظارت و شناسایی این شبکه بود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که به این عوامل دستور داده شده بود برای انجام عملیات نظارتی و جمعآوری اطلاعات، دوربین «نیکون پی۱۰۰۰» خریداری کنند. یکی از این ماموریتها در ترکیه انجام شد.
بهمن سال ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه ۶ جاسوس مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. یکی از آنها اشکان جلالی، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بود. او ماموریت داشت تا از طریق دو شرکت خود در این کشور، پهپادهای مسلح به قبرس ارسال کند.
در آن زمان، بازپرس پرونده اعلام کرد که این شبکه از سوی دو افسر اطلاعاتی ایرانی به نامهای مهدی یکهدهقان و نجف رستمی هدایت میشد. این شبکه جاسوسی قصد داشت پایگاه هوایی آمریکا در اینجرلیک ترکیه را شناسایی و به آن حمله کند.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر، چند بار به سوی این پایگاه هوایی در خاک ترکیه موشک شلیک کرد. به گفته منابع ترکیهای همه این موشکها رهگیری شدند.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از طریق عملیاتهای اطلاعاتی و ترورهای هدفمند، شمار زیادی از هستههای خرابکاری سپاه پاسداران و نیروی قدس را منهدم کرده است. با این حال، اکنون روشن شده است که اسرائیل در جریان جنگ ایران، شماری از مهمترین فرماندهان این گروهها را کشته و چند شبکه شناسایی و اطلاعاتیاش را نابود کرده است.