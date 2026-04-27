کاخ سفید ترامپ درباره پیشنهاد جدید تهران با مشاوران امنیت ملی خود گفتوگو کرد
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه درباره یک پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای حلوفصل جنگ با حکومت ایران با ارشدترین مشاوران امنیت ملی خود گفتوگو کرده است.
لیویت در پاسخ به پرسشها در یک نشست خبری، درباره گزارشها مبنی بر این که تهران پیشنهاد داده تنگه هرمز باز شود و برنامه هستهای ایران در زمانی بعدتر مورد بحث قرار گیرد، اظهار نظر نکرد.
او افزود: «آنچه میخواهم دوباره تاکید کنم این است که خطوط قرمز ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار روشن و صریح اعلام شدهاند؛ نه فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای خود جمهوری اسلامی هم.»