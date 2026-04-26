سنتکام: چند شناور و بالگرد در حال اجرای محاصره دریایی ایالات متحده علیه بنادر ایران هستند
سنتکام با انتشار تصویری از انجام بررسیهای پیش از پرواز بر روی بالگرد «اماچ-۶۰آر سیهاوک» در عرشه ناوشکن یواساس جان فین (DDG ۱۱۳) از سوی یک ملوان نیروی دریایی ایالات متحده، نوشت: «در حال حاضر، چندین شناور و بالگرد در حال اجرای محاصره دریایی ایالات متحده علیه بنادر ایران هستند.»
پیشتر دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی در صورت ادامه محاصره و ناتوانی در انتقال نفت به مخازن یا کشتیها، تنها حدود سه روز تا رسیدن خطوط انتقال نفت به نقطه انفجار فرصت دارد.