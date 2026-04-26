دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس، مرد مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» دانست که «یک مسیحی معتقد بود و سپس ضدمسیحی شد و تغییرات زیادی در او رخ داد.»

او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نگران شده بود، گفت: نگران نبودم. من زندگی را درک می‌کنم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی می‌کنیم.»

ترامپ در مورد واکنش همسرش، ملانیا ترامپ، و اینکه آیا او ترسیده بود، گفت: «خب، نمی‌خواهم بگویم، و مردم دوست ندارند گفته شود که ترسیده‌اند. اما مطمئناً، منظورم این است که چه کسی وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرید، نمی‌ترسد؟ فکر می‌کنم در آن زمان او از قبل فهمیده بود که آن صحنه بیشتر شبیه یک گلوله است تا افتادن یک سینی.»

ترامپ اضافه کرد: «او از اتفاقی که افتاده بود، خیلی ناراحت به نظر می‌رسید.»

خبرنگار از ترامپ در مورد آشفته بودن اوضاع در لحظه‌ای که ماموران او را به بیرون از سالن می‌بردند، پرسید. ترامپ پاسخ داد: «اتفاقی که افتاد... کمی به خاطر من بود. می‌خواستم ببینم چه اتفاقی دارد می‌افتد، و کار را برای آن‌ها آن‌قدر هم آسان نمی‌کردم. می‌خواستم ببینم چه خبر است. و تا آن زمان کم کم متوجه شدیم که شاید مشکل بدی است، نوع دیگری از مشکل، بد. و متفاوت از صدای معمولی یک سالن رقص که همیشه می‌شنوید. و... من توسط افراد فوق‌العاده‌ای احاطه شده بودم. و احتمالاً آنها را وادار کردم که کمی آهسته‌تر عمل کنند.»

او اشاره کرد که قصد بازگشت به داخل سالن را داشت.

ترامپ در مورد مهاجم، کول توماس آلن، گفت: سرعت او واقعاً باورنکردنی بود... می‌گویند او ۴۵ یارد دوید» و سپس دستگیر شد.

او به این پرسش که آیا فکر می‌کنید این رویداد، رابطه‌اش با مطبوعات را تغییر خواهد داد، ‌پاسخ داد: «به هر دلیل، ما در مورد بسیاری از موضوعات اختلاف نظر داریم. ما - ما در مورد جرم صحبت می‌کنیم. من در مورد جرم بسیار قوی هستم - به نظر می‌رسد مطبوعات این‌طور نیستند. مسئله خیلی مربوط به مطبوعات نیست، بلکه مطبوعات به علاوه دموکرات‌ها هستند زیرا آنها تقریباً یکی هستند. این، دیوانه‌وارترین چیز است. من قوی‌ترین مرزی را که تا به حال در کشور داشته‌ایم، دارم، همانطور که می‌دانید، ۹ ماه است که هیچ انسانی از طریق مرز جنوبی ما وارد کشور ما نشده است. ما مرز بسیار محکمی داریم.»

ترامپ همچنین در واکنش به بیانیه مهاجم که او را فردی کودک‌آزار و متجاوز نامیده بود، گفت: «من متجاوز نیستم. من به کسی تجاوز نکردم. من پدوفیل نیستم... اون مریض است.»