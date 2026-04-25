پزشکیان: تهران از هر مسیر منطقی، عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل استقبال میکند
سایت جماران گزارش داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در پنجمین گفتوگوی تلفنی خود با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با اشاره به «موانع موجود بر سر راه فرآیند دیپلماتیک»، گفت تا زمانی که آنچه «اقدامات خصمانه و فشارهای عملیاتی آمریکا» نامید، متوقف نشود، «بازسازی اعتماد و پیشرفت در مسیر گفتوگو با دشواری مواجه خواهد بود.»
او محاصره بنادر جنوب ایران را «مانع جدی در برابر هرگونه فرآیند اعتمادساز و پیشبرد دیپلماسی» توصیف کرد.
پزشکیان افزود که این اقدامات و نیز اعزام نیروهای جدید آمریکایی با مواضع اعلام شده واشینگتن در مورد تمایل به حلوفصل سیاسی «همخوانی ندارد و همین تناقض، سطح بیاعتمادی را در میان ملت ایران و میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است.»
او گفت که جمهوری اسلامی همچنان از «هر مسیر منطقی، عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل» استقبال میکند، و خواستار کمک پاکستان و سایر کشورهای اسلامی در این مسیر شد.
پیشتر شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که شامگاه شنبه گفتوگوی تلفنی «گرم و سازندهای» با پزشکیان درباره «وضعیت در حال تحول منطقه» داشته است.
او افزوده بود از «ادامه تعامل ایران» و اعزام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اسلامآباد، قدردانی کرده است.
نخستوزیر پاکستان نوشته بود: «بار دیگر تأکید کردم که پاکستان با حمایت دوستان و شرکا، متعهد است بهعنوان یک تسهیلگر صادق و صمیمی عمل کند و بیوقفه برای پیشبرد صلح پایدار و ثبات بلندمدت در منطقه تلاش خواهد کرد.»