فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، از رهگیری کشتی «ام/وی سوان» در دریای عرب توسط نیروهای آمریکایی خبر داد.

سنتکام درشبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشتی «ام/وی سوان» جمعه در میان ۱۹کشتی «ناوگان سایه» بود که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل فعالیت‌های مرتبط با انتقال تریلیون‌ها دلار محصولات انرژی، نفت و گاز ایران، از جمله پروپان و بوتان، به بازارهای خارجی تحریم شد.

به نوشته سنتکام، اوایل شنبه، سوان توسط یک هلی‌کوپتر نیروی دریایی ایالات متحده از ناوشکن موشک‌انداز پینکنی،در دریای عرب رهگیری شد و این کشتی تجاری در حال حاضر با اسکورت، از دستورالعمل نظامی ایالات متحده برای بازگشت به ایران پیروی می‌کند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان به اجرای تحریم‌ها و اجرای کامل محاصره علیه کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند، ادامه می‌دهند.

سنتکام اشاره کرد که از زمان آغاز محاصره بنادر جنوب ایران، ۳۷کشتی تغییر مسیر داده‌اند.