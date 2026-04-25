دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهادی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق صلح پایدار دریافت کرده «کافی نبوده» و به همین دلیل سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به اسلام‌آباد را لغو کرده است.

ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری در فلوریدا گفت: «آنها سندی به ما دادند که باید بهتر می‌بود و جالب این‌که بلافاصله پس از لغو آن، ظرف ۱۰ دقیقه یک سند جدید دریافت کردیم که بسیار بهتر بود.»

او بدون اشاره به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد تهران باید برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و گفت: «آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، موضوع بسیار ساده است... آنها پیشنهادهای زیادی دادند، اما کافی نبود.»

ترامپ همچنین گفت با «هر کسی که لازم باشد» مذاکره می‌کند، اما دلیلی برای «صبر کردن دو روزه و سفر ۱۶ یا ۱۷ ساعته» وجود ندارد و افزود: «هر وقت بخواهند، می‌توانند با من تماس بگیرند.»

ترامپ درباره تصمیمش برای لغو سفر نمایندگان آمریکا به پاکستان برای مذاکره با هیات جمهوری اسلامی گفت هیات او با «افرادی که هیچ‌کس آنها را نمی‌شناسد» دیدار نخواهد کرد.

ترامپ جی‌دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را «همگی بسیار شایسته» توصیف کرد، اما افزود: «آنها قرار نبود با رهبر کشور دیدار کنند، بلکه با افراد دیگری ملاقات می‌کردند و من گفتم ما این کار را انجام نمی‌دهیم.»