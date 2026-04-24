شاهزاده رضا پهلوی جمعه اعلام کرد:« چه اروپا در کنار ما باشد، چه نباشد، چه روزنامه‌نگاران شما کار خود را انجام دهند، یا ندهند، چه سیاستمداران شما شجاعت اقدام داشته باشند یا نه، من برای مردم و کشورم مبارزه خواهم کرد.»

سانسور فقط به دست رژیم در ایران انجام نمی‌شود

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم اروپا اعلام کرد: «من در چند هفته گذشته در سراسر اروپا سفر کرده‌ام و با اعضای پارلمان‌ها، دولت‌ها و رسانه‌ها صحبت کرده‌ام. سفر من یک هدف داشت: اینکه صدای میلیون‌ها ایرانی باشم که در اسارت جمهوری اسلامی، ترور آن و قطع اینترنتش گرفتار شده‌اند؛ میلیون‌ها ایرانی که ساکت شده‌اند. اما اکنون می‌توانم با اطمینان بگویم که این سکوت و این سانسور فقط به دست رژیم در ایران انجام نمی‌شود، بلکه توسط رسانه‌های بین‌المللی و به‌ویژه رسانه‌های اروپایی نیز اعمال می‌شود.»

شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «بنابراین می‌خواهم مستقیما با مردم اروپا صحبت کنم. در دو هفته گذشته، دو کنفرانس مطبوعاتی داشته‌ام؛ یکی در استکهلم و دیگری پنج‌شنبه در برلین. در مجموع، بیش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار در این دو کنفرانس حضور داشتند. ما بیش از دو ساعت با هم بودیم و در این دو ساعت، حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامه‌نگار از من درباره ۴۰ هزار ایرانی که در ۱۸ و ۱۹ دی در خیابان‌های کشورم قتل‌عام شدند، سؤالی نپرسید.»

او گفت: «حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامه‌نگار درباره ۱۹ زندانی سیاسی که در دو هفته گذشته اعدام شده‌اند، از من سؤال نکرد. وقتی به آن‌ها گفتم که در حال حاضر ۲۰ زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند، حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامه‌نگار درباره آن‌ها سؤالی نپرسید.»

روزنامه‌نگاران اروپایی از مسئولیت‌های حرفه‌ای خود دست کشیده‌اند

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «روزنامه‌نگاران اروپایی کاملا از مسئولیت‌های حرفه‌ای خود و حتی از بی‌طرفی اخلاقی‌شان دست کشیده‌اند. برای من روشن است که ۴۰ هزار هم‌میهن شجاع و بی‌گناه من که در راه آزادی قتل‌عام شدند، برای این روزنامه‌نگاران اهمیت چندانی ندارند.»

او تاکید کرد: «به نظر می‌رسد آن‌ها بیشتر به انتقاد از آمریکا علاقه‌مندند و می‌پرسند چرا ایالات متحده و اسرائیل دیکتاتوری را که ۴۷ سال مردم ما را قتل‌عام کرده، کشته‌اند، تا اینکه در زمان این کشتار از رژیم انتقاد کنند. آن‌ها ظاهرا بیشتر علاقه‌مندند درباره گذشته و تاریخ ایران سؤال بپرسند تا درباره آنچه امروز در ایران در حال وقوع است یا درباره آینده دموکراتیکی که ایرانیان در پی آن هستند.»