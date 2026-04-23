محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در متن یکسانی نوشتند: «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نیز به طور جداگانه در ایکس نوشت: «تندرو و میانه‌رو واژگانی مجعول و بی‌مایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناح‌ها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»

پیشتر ترامپ در تروث سوشال نوشت: «ایران این روزها به‌شدت در تعیین اینکه چه کسی رهبری‌اش را بر عهده دارد دچار سردرگمی است؛ واقعا نمی‌دانند چه خبر است.»

او ادامه داد: «درگیری‌های داخلی میان تندروهایی که در میدان نبرد با شکست‌های جدی روبه‌رو هستند و میانه‌روهایی که چندان هم میانه‌رو نیستند، به شکلی کاملا آشفته و دیوانه‌وار جریان دارد.»