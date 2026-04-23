رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، شامگاه پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در حالی در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس، برای یک نشست غیررسمی گرد هم می‌آیند که قاره اروپا با جدی‌ترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی دهه‌های اخیر روبه‌رو شده است.

فعال‌سازی ماده ۴۲.۷؛ پاسخ به حمله پهپادی به قبرس

رهبران حاضر در این نشست، امشب درباره بازنگری در ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا، که مربوط به دفاع متقابل است، گفت‌وگو می‌کنند.

نیکوس کریستودولیدس، رییس‌جمهوری قبرس، پیش از شروع این اجلاس با صراحت اعلام کرد که اروپا برای پاسخ به حملات نظامی، به یک «دستورالعمل عملیاتی» روشن و واحد نیاز دارد.

نیاز به این برنامه دفاعی زمانی به یک ضرورت فوری تبدیل شد که در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، پایگاه هوایی راهبردی «راف آکروتیری» بریتانیا در سواحل جنوبی قبرس هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفت.

مقام‌های ارشد قبرس اعلام کردند این حملات را به احتمال زیاد حزب‌الله لبنان انجام داده است.

این پایگاه، در دو حمله جداگانه هدف قرار گرفت که در نخستین مورد، برخورد یک پهپاد ایرانی از نوع «شاهد» به باند فرودگاه، خسارت‌هایی بر جای گذاشت. پدافند هوایی، چند ساعت بعد توانست دو پهپاد دیگر را رهگیری و منهدم کند.

از آنجا که قبرس عضو ناتو نیست، دولت این کشور بر همکاری و تقویت توان دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید دارد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بارها ناتو را «ببر کاغذی» خوانده است، رهبران اروپا اکنون مصمم هستند تا بدون وابستگی کامل به چتر حمایتی آمریکا، از امنیت مرزهای خود محافظت کنند.

بحران انرژی؛ هزینه سنگین جنگ برای شهروندان اروپا

جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، علاوه بر تبعات نظامی، ساختار اقتصادی اروپا را هم به‌شدت به لرزه درآورده است.

بسته شدن تنگه هرمز و حمله به تاسیسات نفتی و گازی در خلیج فارس، باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شده است.

بر اساس ارزیابی کمیسیون اروپا، افزایش قیمت سوخت از زمان شروع جنگ در ۹ اسفند، بیش از ۲۴ میلیارد یورو هزینه اضافی به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است.

دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، با هشدار نسبت به وضعیت موجود گفت که قیمت‌ها به این زودی به سطح قبلی بازنمی‌گردند و اروپا سال‌های سختی در پیش دارد .

رهبران اروپا در این اجلاس، یک طرح حمایتی را بررسی می‌کنند که هدف آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از طریق ارائه بن‌های انرژی و کاهش مالیات است.

هم‌زمان، دولت قبرس امیدوار است با بهره‌برداری از ذخایر گاز طبیعی خود در دریا، نقشی کلیدی در تامین انرژی پایدار و کاهش وابستگی کل اروپا به منابع خارجی ایفا کند.

آرایش جدید ژئوپلیتیک و کمک مالی به کی‌یف

اتحادیه اروپا در حاشیه این اجلاس تلاش می‌کند با تقویت روابط خود با کشورهای منطقه، مانند مصر، اردن، لبنان و سوریه، یک جبهه متحد در برابر بی‌ثباتی‌های ناشی از اقدامات

جمهوری اسلامی ایجاد کند.

همچنین، این اتحادیه سرانجام فرایند اجرایی پرداخت وام بزرگ ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را آغاز کرده است.

کشورهای مجارستان و اسلواکی که ماه‌ها با پرداخت این وام مخالفت می‌کردند، اکنون از موضع خود کوتاه آمدند تا این بن‌بست دیپلماتیک شکسته شود.

کارشناسان معتقدند بازسازی خط لوله نفت «دروژبا» عامل اصلی تغییر نظر دولت مجارستان و همراهی آن با بسته‌های تحریمی جدید علیه روسیه بوده است.

رهبران اروپا امشب در قبرس تلاش می‌کنند تا ثابت کنند این اتحادیه می‌تواند از یک نهاد صرفا اقتصادی، به یک قدرت سیاسی و دفاعی متحد، منسجم و مستقل در سطح جهان تبدیل شود.