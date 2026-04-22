آمادگی ارتش اسرائیل برای بازگشت فوری به جنگ
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت فوری به جنگ در همه جبههها خبر داد.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، از تمدید آتشبس خبر داد و گفت آمریکا همزمان به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، چشمانداز تقابل واشینگتن و تهران را بررسی میکند.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد این کشور از تمدید آتشبس در جنگ ایران استقبال میکند.
او افزود بریتانیا خواهان ازسرگیری مذاکرات، دستیابی به توافق جامع و بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون محدودیت یا عوارض است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، پیش از دور بعدی مذاکرات میان بیروت و اورشلیم که قرار است در واشینگتن برگزار شود، گفت اسرائیل «هیچ اختلاف جدی» با لبنان ندارد.
او در مراسم روز استقلال اسرائیل در حضور دیپلماتها گفت: «پس از بیش از ۴۰ سال تصمیم تاریخی برای مذاکره مستقیم با لبنان گرفتیم.»
سعار با اشاره به وضعیت لبنان گفت این کشور «بهطور عملی تحت نفوذ ایران از طریق حزبالله» قرار دارد و افزود: «حزبالله دشمن مشترک اسرائیل و لبنان است. همانطور که امنیت اسرائیل را تهدید میکند، به حاکمیت لبنان هم آسیب میزند و آینده آن را تهدید میکند.»
او تاکید کرد اختلافات میان دو کشور محدود به «چند اختلاف مرزی جزئی» است که قابل حل هستند و گفت: «مانع صلح و عادیسازی روابط فقط یک چیز است: حزبالله.»
وزیر خارجه اسرائیل همچنین از دولت لبنان خواست «برای مقابله با ساختاری که حزبالله در خاک این کشور ایجاد کرده، همکاری کند» و گفت این همکاری برای لبنان ضروری است.
ادامه آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن با واکنش مخاطبان ایراناینترنشنال همراه شده است.
یک شهروند در پیامی ضمن ابراز نگرانی از ادامه قطع اینترنت گفت: «خفقان عجیبی در کشور حکمفرما شده است.»
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهدلیل پذیرش درخواست تمدید آتشبس موقت با جمهوری اسلامی قدردانی کرد و خواستار تداوم گفتوگوهای تهران و واشینگتن شد.
گفتوگو با عارف یعقوبی، خبرنگار ایراناینترنشنال