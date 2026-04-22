رافائل گروسی: تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی ضروری است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت وضعیت تنگه هرمز ناگزیر باید در کنار سایر مسائل حل شود، زیرا آزادی عبور و مرور به ابزار چانهزنی میان طرفها تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «ما باید آزادی ناوبری را تضمین کنیم. این موضوع برای اقتصاد جهانی ضروری است.»
گروسی با اشاره به احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «بسیار مهم است که این روند ادامه پیدا کند. این یک فرایند پیچیده است.»
او افزود علاوه بر موضوع هستهای، مسائل دیگری از جمله تنگه هرمز، برنامه موشکهای بالستیک و موضوعات منطقهای نیز باید بررسی شوند.
او درباره هرگونه توافق احتمالی بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر و زمانی که توافقی حاصل شود، آژانس باید برای راستیآزمایی حضور داشته باشد. در غیر این صورت، آنچه وجود دارد یک توهم توافق است، نه یک توافق واقعی.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد بازرسان این نهاد باید در محل حضور داشته باشند تا بررسی کنند که تعهدات مورد توافق بهطور کامل اجرا میشود.