خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به تمرکز زیرساختهای ارتباطی کشورهای حاشیه خلیج فارس در تنگه هرمز، این کشورها را تهدید کرد در صورت وقوع هرگونه اختلال در زیرساخت ارتباطی، اقتصاد دیجیتال آنها با «فاجعه» روبهرو خواهد شد.
تسنیم نوشت: «دستکم ۷ کابل اصلی ارتباطی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این مسیر عبور میکند؛ در حالی که بیش از ۹۷ درصد ترافیک اینترنت جهان از طریق همین کابلهای فیبر نوری در بستر دریا جابهجا میشود.»
این رسانه حکومتی با اشاره به پیوند ارتباط دیجیتال منطقه به دیتاسنترهای بزرگ در خاورمیانه، اروپا و آسیا از طریق کابلهای فیبر نوری دریایی افزود این زیرساختها ستون فقرات انتقال داده، تجارت الکترونیک، خدمات ابری و ارتباطات آنلاین در کشورهای خلیج فارس محسوب میشوند.
تسنیم ادامه داد: «تمرکز تعداد زیادی از کابلهای اینترنت در یک گذرگاه باریک، تنگه هرمز را به نقطهای آسیبپذیر برای اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کرده است.»