دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«توافقی که ما با ایران در حال کار روی آن هستیم، بسیار بهتر از برجام خواهد بود؛ توافقی که معمولا به آن "برجام" گفته می‌شود و توسط باراک حسین اوباما و جو "خواب‌آلود" بایدن نوشته شد؛ یکی از بدترین توافق‌هایی که تاکنون در ارتباط با امنیت کشور ما انجام شده است. این توافق، مسیری تضمین‌شده به سوی یک سلاح هسته‌ای بود؛ چیزی که تحت توافقی که ما در حال کار روی آن هستیم، هرگز رخ نخواهد داد و نمی‌تواند رخ دهد.»

ترامپ افزود: «آن‌ها در واقع ۱.۷ میلیارد دلار پول نقدی را که در یک بوئینگ ۷۵۷ بارگیری شده بود، به ایران منتقل کردند تا رهبران ایران آن را هر طور که می‌خواهند خرج کنند. او تمام پول نقد را از بانک‌های واشنگتن دی‌سی، ویرجینیا و مریلند خارج کرد. آن بانکداران گفتند که هرگز چیزی شبیه به آن ندیده‌اند. علاوه بر این، صدها میلیارد دلار به ایران پرداخت شد.»

رییس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «اگر من آن توافق را لغو نمی‌کردم، سلاح‌های هسته‌ای در اسرائیل و در سراسر خاورمیانه، از جمله پایگاه‌های ارزشمند نظامی ما در آمریکا، مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

او در بخش دیگری از پیامش نیز نوشت: «اگر توافقی تحت نام "ترامپ" انجام شود، امنیت، صلح و ایمنی را تضمین خواهد کرد؛ نه تنها برای اسرائیل و خاورمیانه، بلکه برای اروپا، آمریکا و همه جای دیگر. این توافق چیزی خواهد بود که تمام جهان به آن افتخار خواهد کرد، به جای سال‌ها شرمساری و تحقیر که ما مجبور به تحمل آن به دلیل رهبری ناتوان و بزدلانه شده‌ایم!»

ترامپ در پست دیگری در تروث سوشال نوشت: «دموکرات‌ها هر کاری که ممکن است انجام می‌دهند تا موقعیت بسیار قدرتمندی را که ما در رابطه با ایران در آن قرار داریم تضعیف کنند.»

او افزود: «با وجود اینکه جنگ جهانی اول ۴ سال و ۳ ماه و ۱۴ روز طول کشید، جنگ جهانی دوم ۶ سال و ۱ روز، جنگ کره ۳ سال و ۱ ماه و ۲ روز، جنگ ویتنام ۱۹ سال و ۵ ماه و ۲۹ روز، و عراق ۸ سال و ۸ ماه و ۲۸ روز، آن‌ها دوست دارند بگویند که من وعده داده بودم در ۶ هفته جمهوری اسلامی را شکست دهم، در حالی که از نظر نظامی، این کار بسیار سریع‌تر از آن انجام شد، اما من اجازه نمی‌دهم آن‌ها ایالات متحده را به سمت توافقی ببرند که به اندازه‌ای که می‌توانست خوب باشد، خوب نیست.»