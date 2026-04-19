سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای جمهوری اسلامی اعلام کرد که آمریکا با «نقض آتش‌بس، به سوی یکی از کشتی‌های تجاری ایران در آب‌های دریای عمان شلیک کرده است.»

به گفته او، نیروهای آمریکایی پس از از کار انداختن سیستم ناوبری این شناور، با پیاده کردن تعدادی از تفنگداران خود روی عرشه، این کشتی را توقیف کرده‌اند.

سخنگوی این قرارگاه هشدار داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «به زودی»، آنچه او دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا توصیف کرده، «پاسخ می‌دهند و آن را تلافی خواهند کرد.»

سخنان این مقام نظامی جمهوری اسلامی در مورد حضور این کشتی در دریای عمان در شرایطی ابراز شده که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، گفته است که تیراندازی به آن کشتی در «شمال دریای عرب» انجام شده است.