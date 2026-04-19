ترامپ: این مذاکرات آخرین شانس حکومت ایران است
تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز که عصر یکشنبه ۳۰ فروردین با ترامپ مصاحبه کرده، گزارش داد رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده که جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان او در حال حرکت به سوی اسلامآبادند تا در روز سهشنبه و احتمالا تا چهارشنبه نشستهایی با مذاکرهکنندگان حکومت ایران داشته باشند و این توافق را به سرانجام برسانند.
ترامپ در این گفتوگوی تلفنی ۲۰ دقیقهای این مذاکرات را «آخرین شانس» حکومت ایران خوانده و بار دیگر بر این موضع خود تاکید کرده است که اگر آنها این توافق را امضا نکنند، «کل کشور نابود خواهد شد و پلها و نیروگاههای برق هدف قرار خواهد گرفت».
به گفته این خبرنگار، ترامپ پیشنهاد کنونی آمریکا را طرحی «شامل بازگشایی تنگه هرمز» و پایان دسترسی جمهوری اسلامی به اورانیوم با غنای بالا اعلام کرد.
یینگست افزود: «رییسجمهوری به فاکسنیوز گفت که این یک توافق بسیار ساده است، اما این آخرین فرصت برای ایرانیهاست. او در گفتوگوی ما کاملا روشن کرد که قصد ندارد همان اشتباهی را تکرار کند که رییسجمهور اوباما مرتکب شد؛ یعنی دادن پول نقد به ایرانیها و اجازه دادن به آنها برای ادامه برنامه هستهایشان.»