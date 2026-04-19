100 %

یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ترکیب هیات مذاکره‌کننده آمریکا برای دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد، اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رییس‌جمهوری، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.

در ساعات گذشته، اخبار ضد و نقیضی درباره حضور جی‌دی ونس در مذاکراتی که به گفته رییس‌جمهوری ایالات متحده قرار است سه‌شنبه و احتمالا چهارشنبه در اسلام‌آباد برگزار شود منتشر شد.

دونالد ترامپ در گفت‌وگویی که عصر یک‌شنبه با فاکس‌نیوز داشت تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرد. پس از آن، رسانه‌های مختلف از جمله سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های کاخ سفید و شبکه خبری اِی‌بی‌سی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد اِی‌بی‌سی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ حضور جی‌دی‌ ونس در مذاکرات پیشِ رو در اسلام‌آباد را رد کرد.

کارل نوشت: «رییس‌جمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمی‌تواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط به‌خاطر امنیت است. جی‌دی عالی است.»

او بلافاصله در به‌روزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلام‌آباد است و هدایت تیم مذاکره‌کننده آمریکا را بر عهده دارد.