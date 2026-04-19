معاون وزیر علوم: دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بهصورت تدریجی و از استادان آغاز میشود
مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»
او افزود: «در وزارت علوم برای دسترسی اساتید به اینترنت بینالمللی بر اساس لیستی که در اختیار داشتیم، اقدام شده است و بهمرور این اتفاق برای همه اساتید رخ خواهد داد.»
ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد.»