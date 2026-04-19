سلطان احمد الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که طی ۵۰ روز بسته بودن تنگه هرمز صادرات تقریبا ۶۰۰ میلیون بشکه نفت تاکنون مسدود شده است.
او افزود: «۵۰ روز فشار فزاینده بر گاز طبیعی مایع، سوخت هواپیما، کود شیمیایی و نیازهای اساسی که جهان به آنها وابسته است. پشت هر بشکهای که از دست میرود، هزینهها برای مردم عادی در سراسر جهان افزایش مییابد.»
او تاکید کرد: «اقتصاد جهانی نمیتواند عدماطمینان بیشتری را تحمل کند. این تنگه نباید تحت تهدید فعالیت کند. و بگذارید پرداخت برای عبور امن را همان چیزی بنامیم که هست: یک باجگیری برای حفاظت.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد: «تنگه هرمز متعلق به جهان است. باید به جهان بازگردانده شود. دقیقا همانطور که بود.»