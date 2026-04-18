اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که در پی بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، صبح شنبه به وقت واشینگتن، جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید تشکیل داد.

یک مقام آمریکایی گفت که در جلسه اتاق وضعیت، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا که انتظار می‌رود در دور بعدی مذاکرات با جمهوری اسلامی شرکت کند به همراه مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر جنگ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری حضور داشتند.

100 %

این مقام افزود سوزی وایلس، رئیس دفتر کاخ سفید استیو ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید ، جان راتکلیف رئیس سازمان سیا و دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز در این جلسه شرکت کردند.

کاخ سفید هنوز رسما در این زمینه توضیحی ارائه نداده است.

ترامپ شنبه در دفتر بیضی‌شکل به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی «کمی زرنگ‌بازی درآورد... آن‌ها می‌خواستند دوباره تنگه را ببندند» و سپس افزود این کشور «نمی‌تواند از ما باج‌گیری کند.»

ترامپ گفت آمریکا همچنان با جمهوری اسلامی در حال گفت‌وگو است و اشاره کرد که تا پایان روز مشخص خواهد شد آیا طرفین به سمت دستیابی به توافق پیش خواهند رفت یا نه.

یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت اگر به‌زودی پیشرفتی حاصل نشود، ممکن است جنگ در روزهای آینده از سر گرفته شود.

100 %

آتش‌بس دوهفته‌ای قرار است طی سه روز آینده به پایان برسد و هنوز تاریخ نهایی برای نشست جدید میان مذاکره‌کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین نشده است.

اکسیوس به نقل از منبعی آگاه نوشت بحران تازه در تنگه هرمز پس از آن به وجود آمد که طرفین در کاهش اختلافات درباره غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل کرده بودند.

