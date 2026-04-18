سه سناتوردموکرات در بیانیه‌ای از مجوز دولت ایالات متحده برای خرید نفت روسیه انتقاد کردند.

جین شاهین، عضو ارشد کمیته روابط خارجی؛ چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها؛ و الیزابت وارن، عضو ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری در مجلس سنای ایالات متحده اشاره کردند که این اقدام تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد: «ما مجوز عمومی نفت روسیه را تمدید نخواهیم کرد.»

آن‌ها با اشاره به «تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای» بسنت، افزودند: «این هفته، پوتین بزرگترین حمله هوایی در سال جاری را علیه اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شد و پاسخ دولت، کاهش دوباره تحریم‌ها علیه کرملین است. این اقدام چه پیامی ارسال می‌کند؟»

این سه سناتور نوشتند که پوتین یکی از بزرگترین ذینفعان جنگ علیه ایران بوده است، و در این مورد به دو برابر شدن درآمد نفتی روسیه در ماه گذشته میلادی اشاره کردند.