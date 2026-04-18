سه سناتور دموکرات از مجوز دولت ایالات متحده برای خرید نفت روسیه انتقاد کردند
سه سناتوردموکرات در بیانیهای از مجوز دولت ایالات متحده برای خرید نفت روسیه انتقاد کردند.
جین شاهین، عضو ارشد کمیته روابط خارجی؛ چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراتها؛ و الیزابت وارن، عضو ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری در مجلس سنای ایالات متحده اشاره کردند که این اقدام تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اعلام کرد: «ما مجوز عمومی نفت روسیه را تمدید نخواهیم کرد.»
آنها با اشاره به «تغییر موضع ۱۸۰ درجهای» بسنت، افزودند: «این هفته، پوتین بزرگترین حمله هوایی در سال جاری را علیه اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شد و پاسخ دولت، کاهش دوباره تحریمها علیه کرملین است. این اقدام چه پیامی ارسال میکند؟»
این سه سناتور نوشتند که پوتین یکی از بزرگترین ذینفعان جنگ علیه ایران بوده است، و در این مورد به دو برابر شدن درآمد نفتی روسیه در ماه گذشته میلادی اشاره کردند.