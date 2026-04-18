فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا طرح به اشتراک گذاشتن سوخت جت بین کشورهای عضو را اجرا میکند
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا آماده است از کشورهای عضو بخواهد تا ذخایر سوخت جت را به اشتراک بگذارند، زیرا قاره اروپا در آستانه فصل تابستان با بلیطهای گران هواپیما و لغو احتمالی پروازها به دلیل درگیری در خاورمیانه روبرو است.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت که کمیسیون اروپا نظارت بر ذخایر سوخت و ظرفیتهای پالایش را افزایش خواهد داد، منابع را هماهنگ میکند و احتمالاً سوخت جت را در سراسر اتحادیه توزیع مجدد خواهد کرد.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، چند روز قبل گفت که اروپا فقط شش هفته سوخت جت دارد.
براساس این گزارش، خطوط هوایی اروپایی در حال حاضر برخی از پروازها را لغو کردهاند، و لوفتهانزا و کیالام از جمله گروههای هواپیمایی هستند که گفتهاند در پاسخ به کمبود سوخت، برنامههای پروازی خود را کاهش میدهند.
یورگنسن ابراز اطمینان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح به اشتراک گذاشتن سوخت جت مخالفت نخواهند کرد و گفت: «اکنون حس همبستگی در اتحادیه وجود دارد و ما میدانیم که این بحرانی است که باید با هم با آن مقابله کنیم.»