در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد جریان نفت ایران نهتنها متوقف نشده است، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده است، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد.
در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که بهنظر میرسد مشمول این محاصره باشند. دادهها نشان میدهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند. جزییات بیشتر را در اینجا بخوانید.
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک را به حالت تعلیق در خواهد آورد، زیرا جنگ در ایران باعث کمبود سوخت جت شده و قیمتها را به شدت افزایش داده است.
به نوشته ایبیسی، این شرکت هواپیمایی جمعه اعلام کرد که پروازهایش از شهرهای تورنتو و مونترال به نیویورک در ۱۱ خرداد متوقف میشود و سوم آبان از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال، خدمات به دو فرودگاه دیگر منطقه شهری نیویورک؛ لاگواردیا و نیوآرک، ادامه خواهد یافت.
ایر کانادا گفت با مشتریانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، با گزینههای سفر جایگزین تماس خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، جمعه شب (به وقت شرق آمریکا) گفت در صورتی که تا روز چهارشنبه توافقی بلندمدت برای پایان دادن به جنگ حاصل نشود، ممکن است آتشبس با ایران را تمدید نکند.
او در مسیر بازگشت به واشینگتن از شهر فینیکس در ایالت آریزونا، در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: «ممکن است آن [آتشبس] را تمدید نکنم، اما محاصره (بنادر ایران) ادامه خواهد داشت. بنابراین شما یک محاصره دارید و متاسفانه مجبور میشویم دوباره بمباران را آغاز کنیم.»
ترامپ همچنین اعلام کرد که «خبرهای نسبتاً خوبی» درباره ایران دریافت شده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
او در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «حدود ۲۰ دقیقه پیش خبرهای نسبتاً خوبی داشتیم، اما به نظر میرسد اوضاع در خاورمیانه و در ارتباط با ایران خیلی خوب پیش میرود.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که این خبر خوب چیست، افزود: «خودتان خواهید شنید. فقط فکر میکنم این چیزی است که باید اتفاق بیفتد. چیزی است که منطقی است رخ دهد و فکر میکنم رخ خواهد داد. باید ببینیم چه میشود، اما فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «نکته اصلی این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
ترامپ همچنین قاطعانه اعمال محدودیتها یا گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «نه. به هیچ وجه.»
او اضافه کرد که نمیتوان عوارضی را همراه با محدودیتها در نظر گرفت و تاکید کرد: «قرار نیست عوارضی وجود داشته باشد.»
ترامپ همچنین گفت شنبه میزبان یک کنفرانس خبری در مورد موضوعی غیرمرتبط با ایران خواهد بود.
در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد جریان نفت ایران نهتنها متوقف نشده، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد. در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که بهنظر میرسد مشمول این محاصره باشند. دادهها نشان میدهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند.
در جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران - سه نفتکش به نامهای «هیلدا ۱»، «سیلویا ۱» و «امبر» در مجموع حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام بارگیری کردهاند. کارشناسان میگویند این کشتیها عملاً بهعنوان مخازن شناور عمل میکنند تا از انباشت بیش از حد نفت در تاسیسات جلوگیری شود.
در بندر ماهشهر نیز یک نفتکش دیگر در حال بارگیری سوخت سنگین مشاهده شده و در بندر عسلویه، یک کشتی با پرچم پاناما و مالکیت چینی در حال بارگیری فرآوردههای نفتی بوده است.
در مقابل، دادههای رهگیری نشان میدهد برخی نفتکشها از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدهاند، اما هنوز پهلو نگرفتهاند. کارشناسان هشدار میدهند که این دادهها میتواند دستکاری شود و کشتیها با ارسال مختصات نادرست، موقعیت واقعی خود را پنهان کنند.
در همین حال، مقامهای آمریکایی تاکید دارند که از زمان آغاز محاصره، هیچ کشتیای موفق به خروج از محدوده نشده است. به گفته آنها، تا صبح جمعه دستکم ۱۹ کشتی مسیر خود را تغییر داده و از مواجهه با محاصره صرفنظر کردهاند.
صبح شنبه نیز فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار تصویری از ناو موشکانداز مایکل مورفی در دریای عرب نوشت: «نیروهای آمریکایی محاصره دریایی کشتیهایی را که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند، اجرا میکنند.»
سنتکام در این پست تازه اشاره کرد از زمان آغاز محاصره، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکایی برای بازگشت به ایران پیروی کردهاند.
این محاصره که با مشارکت حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ناوشکنها، جنگندهها و پهپادها اجرا میشود، بهطور خاص بنادر و سواحل ایران را هدف قرار داده است. مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند که این اقدام به معنای بستن تنگه هرمز نیست، بلکه تمرکز آن بر کنترل تردد کشتیهایی است که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج میشوند.
ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته است نیروهای آمریکایی هر کشتی مرتبط با ایران یا هر شناوری را که تلاش کند از این محاصره عبور کند، حتی در آبهای بینالمللی تعقیب خواهند کرد.
یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به استقرار ناوشکنها در دریای عمان گفته است: «ما از جغرافیا به نفع خود استفاده میکنیم.» به گفته او، اجرای محاصره در این منطقه امکان مانور سریعتر برای نیروهای آمریکایی را فراهم میکند.
در همین حال، حکومت ایران اعلام کرده که تنگه هرمز را بازگشایی کرده است، اما ترامپ تاکید کرده که با وجود باز بودن این آبراه، محاصره دریایی تا زمان دستیابی به توافق کامل با تهران ادامه خواهد داشت.
گزارش واشینگتنپست نشان میدهد که با وجود فشار نظامی آمریکا، صادرات نفت ایران همچنان در حال جریان است - هرچند در چارچوبی محدودتر و پیچیدهتر- و همین موضوع نشاندهنده چالشهای عملی در اجرای کامل یک محاصره دریایی در یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان است.